మెరిసే రంగురంగుల దారాలు, సితారా (నక్షత్రాల) వర్క్తో ఈ గాజులు అదిరిపోతాయి. క్యాజువల్ డ్రెస్లకైనా, ఫంక్షన్ వేర్కైనా ఇవి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి.
ఎరుపు, క్రీమ్ కలర్ దారాలకు గోటా-పట్టీ, ముత్యాలు, సితారా వర్క్ జోడించిన డిజైన్ ఇది. పెళ్లికూతురి చేతులకు ఈ గాజులు ఎంతో రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
లేత ఆకుపచ్చ, గులాబీ (Pink) రంగుల బ్యాక్గ్రౌండ్పై అందమైన ముత్యాలు, క్రాస్ స్టిచ్తో ఈ గాజులను డిజైన్ చేశారు. ఇవి చూడటానికి చాలా సింపుల్గా, క్యూట్గా ఉంటాయి.
ఎరుపు రంగు వెల్వెట్ టచ్తో పాటు మెరిసే అద్దాలు, గోల్డెన్ కలర్ దారాలతో ఈ సెట్ను రూపొందించారు. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు ఈ గాజులు బెస్ట్ ఛాయిస్.
ముదురు నీలం రంగు దారంతో చేసిన ఈ సంప్రదాయ డిజైన్ చేతులకు ఎంతో గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. పండుగలకు ఇవి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
లేత ఆకుపచ్చ, పింక్, గోల్డెన్ కలర్స్ కాంబినేషన్లో చిన్న చిన్న అద్దాలతో ఈ గాజులను డిజైన్ చేశారు. పార్టీలు, పండుగలకు ఇవి సాఫ్ట్ లుక్ ఇస్తాయి.
పీచ్, బ్లూ కలర్స్ రాయల్ కాంబినేషన్లో గోల్డెన్ బార్డర్స్, మిర్రర్ వర్క్తో ఈ గాజులను రూపొందించారు. సంప్రదాయ దుస్తులపైకి ఇవి మరింత అందాన్ని తెస్తాయి.
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