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Glowing Skin: ముఖానికి ఇది మాత్రమే రాస్తే చాలు..బంగారంలా మెరిసిపోతారు

life Oct 21 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:pinterest
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మెరిసే చర్మం

ముఖానికి నెయ్యి రాస్తే మచ్చలు సులభంగా తొలగిపోతాయి. దీనివల్ల మీ చర్మం సహజంగా, అందంగా మెరుస్తుంది.

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చర్మానికి తేమ

నెయ్యి చర్మాన్ని లోపలి నుంచి మాయిశ్చరైజ్ చేసి మృదువుగా మారుస్తుంది. దీన్ని రోజూ వాడితే మీ ముఖం ఎప్పుడూ తాజాగా, తేమగా ఉంటుంది.

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మచ్చలు మాయం

ముఖంపై ఉన్న నల్లటి మచ్చలు, పిగ్మెంటేషన్ సమస్యలను నెయ్యి చాలా ఎఫెక్టివ్‌గా తగ్గిస్తుంది.

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మొటిమలకు చెక్

నెయ్యిలో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ముఖంపై వచ్చే మొటిమలను, వాపులను వేగంగా తగ్గిస్తాయి.

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ముడతలు తగ్గుతాయి

ముఖానికి నెయ్యి రాసుకోవడం వల్ల చర్మంపై ముడతలు తగ్గి, చర్మం టైట్‌గా మారుతుంది. వృద్ధాప్య ఛాయలు త్వరగా రావు.

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ఎలా వాడాలి?

రాత్రి పడుకునే ముందు కొద్దిగా నెయ్యి తీసుకుని ముఖానికి రాసుకోండి. ఉదయం లేచాక గోరువెచ్చని నీటితో ముఖాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోండి.

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