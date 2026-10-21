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Mangalsutra: తక్కువ బరువులో లభించే మంగళసూత్రాలు, డైలీవేర్ కి బెస్ట్

life Oct 21 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:meesho.com
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గోల్డెన్ అండ్ బ్లాక్ బీడ్స్ మంగళసూత్రం

నల్లపూసల మధ్యలో అక్కడక్కడ బంగారు పూసలు ఉంటాయి. ఇలాంటి డిజైన్ నల్లపూసలు ఆర్టీఫీషియల్ కూడా ఈజీగా దొరుకుతాయి.

Image credits: meesho.com
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గోల్డ్ లాకెట్ విత్ బ్లాక్ లేయర్

చీరలు, సూట్స్ మీదకు ఈ మంగళసూత్రం చాలా బాగుంటుంది. నల్ల పూసలతో ఉండే ఈ డిజైన్ మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. దీనికి గోల్డ్  లాకెట్ కూడా వస్తుంది.

Image credits: meesho.com
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డైమండ్ లుక్...

డైమండ్ లుక్ ఇచ్చే మంగళసూత్రం డిజైన్ ఇది. ఇది మీకు ఆర్టిఫీషియల్ కూడా ఆన్ లైన్ లో లభిస్తాయి.

Image credits: google gemini\pinterest
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స్టోన్ మంగళసూత్రం

కింద కొన్ని స్టోన్స్ ని లాకెట్ రూపంలో పెట్టి డిజైన్ చేసిన మంగళసూత్రం ఇది. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: google gemini\pinterest
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ట్రెడిషనల్ లుక్

ట్రెడిషనల్ లుక్  కోరుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. సగం చైన్, సగం నల్ల పూసలతో వచ్చే ఈ డిజైన్ చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

Image credits: meesho.com

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