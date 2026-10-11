Aluminium Vs Stainless: రోజూ వంట చేయడానికి ఏ కుక్కర్ బెటర్? అల్యూమినియమా? స్టీలా?
Aluminium Vs Stainless: అందరి ఇళ్లల్లోనూ కుక్కర్లు ఉంటాయి. కొందరు అల్యూమినియం, స్టెయిన్ స్టీల్ ఇలా వాడుతుంటారు. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్? కొనేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
ఏ కుక్కర్ బెటర్?
అందరి ఇళ్లల్లోనూ కుక్కర్లు ఉంటాయి. కొందరు అల్యూమినియం, స్టెయిన్ స్టీల్ ఇలా వాడుతుంటారు. ఇంట్లో కుక్కర్ ఒకటి ఉంటే చాలు…చాలా ఈజీగా పనులన్నీ అయిపోతాయి. అన్నం, పప్పు, కూరగాయలు త్వరగా ఉడికించడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మార్కెట్లో అల్యూమినియం, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కుక్కర్లు ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్? కొనేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
అల్యూమినియం కుక్కర్లు బరువు తక్కువగా, ధర తక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి వేగంగా వేడెక్కడం వల్ల వంట త్వరగా అయిపోతుంది. స్టీల్ కుక్కర్లు కాస్త బరువుగా ఉండి ధర ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ ఇవి చాలా గట్టిగా ఉంటాయి. సరిగ్గా వాడితే చాలా ఏళ్లు మన్నిక వస్తాయి.
అల్యూమినియం పాత్రలో చింతపండు వండొచ్చా?
కుక్కర్ కొనేటప్పుడు కేవలం ధర మాత్రమే చూడకూడదు. దాని క్వాలిటీ, వాడకం, మెయింటెనెన్స్, ఫుడ్ తో ఆ లోహం ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో కూడా గమనించాలి. అల్యూమినియం కుక్కర్లలో వండితే కచ్చితంగా అనారోగ్యం వస్తుందని చెప్పడానికి సరైన ఆధారాలు లేవు. కానీ వండే ఆహారం, అందులోని పులుపు, ఉప్పు, వండే సమయం ఆధారంగా అల్యూమినియం ఆహారంలో కలిసే అవకాశం ఉంది. టమాటా, చింతపండు, నిమ్మకాయ లాంటి పుల్లటి పదార్థాలను అల్యూమినియం పాత్రల్లో వండినప్పుడు, ఆ లోహం మూలకాలు ఆహారంలో ఎక్కువగా కలిసే ప్రమాదం ఉందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కుక్కర్ ఉపయోగాలు
అలాగని అల్యూమినియం కుక్కర్ వాడే అందరికీ నరాల సమస్యలు, జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయని చెప్పలేం. మన శరీరంలోకి వెళ్లే అల్యూమినియంలో ఎక్కువ భాగం బయటకు వెళ్లిపోతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, నాసిరకం లోహాలతో చేసిన పాత్రల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొన్ని దిగుమతి చేసుకున్న అల్యూమినియం పాత్రల నుంచి సీసం లాంటి విషపూరిత లోహాలు ఆహారంలో కలిసే ప్రమాదం ఉందని అమెరికా FDA హెచ్చరించింది. అందుకే, అల్యూమినియం కుక్కర్ కొనేటప్పుడు మంచి బ్రాండ్ ఎంచుకోవాలి. పాడైపోయిన కుక్కర్లను వాడకూడదు.
రోజువారీ వంటకు సరైన ప్రెషర్ కుక్కర్
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కుక్కర్లు చాలా గట్టిగా ఉంటాయి. శుభ్రం చేయడం కూడా సులువు. అందుకే చాలామంది వీటిని ఇష్టపడతారు. నాణ్యమైన స్టీల్ సాధారణంగా ఆహారంతో రియాక్ట్ అవ్వదు. టమాటా, చింతపండు లాంటివి వండుకోవడానికి ఇవి చాలా సేఫ్. గీతలు పడకుండా జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే చాలా ఏళ్లు వస్తాయి. అయితే, అన్ని స్టీల్ పాత్రలు ఒకే క్వాలిటీతో ఉండవు. కాబట్టి ఫుడ్-గ్రేడ్ స్టీల్ కుక్కర్ను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. సాధారణ స్టీల్ కుక్కర్లు వేడెక్కడానికి కాస్త సమయం తీసుకుంటాయి. అందుకే ఇప్పుడు అడుగు భాగంలో అల్యూమినియం లేయర్ ఉండే మల్టీ-లేయర్ కుక్కర్లు కూడా మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి.
ప్రెషర్ కుక్కర్ కొనేటప్పుడు గమనించాల్సినవి
మల్టీ-లేయర్ కుక్కర్లు వేడిని సమానంగా పంచుతాయి. స్టీల్ కుక్కర్ల ధర కాస్త ఎక్కువైనా, రోజూ వంట చేసే కుటుంబాలకు ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. కుక్కర్ కొనేముందు దాని హ్యాండిల్, మూత, ప్రెషర్ వాల్వ్, రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ క్వాలిటీని కచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి. మరి రోజువారీ వంటకు ఏ కుక్కర్ బెస్ట్? ఎక్కువ కాలం మన్నిక రావాలి, పుల్లటి కూరలు తరచుగా వండాలి, శుభ్రం చేయడం సులువుగా ఉండాలి అనుకునేవారికి నాణ్యమైన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కుక్కర్ సరైన ఎంపిక.
అల్యూమినియంతో ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయా?
తక్కువ బడ్జెట్లో, బరువు తక్కువగా ఉండే కుక్కర్ కావాలనుకునేవారికి నాణ్యమైన అల్యూమినియం కుక్కర్ బాగా సెట్ అవుతుంది. అయితే, ఆరోగ్యం అనేది కేవలం కుక్కర్ లోహం మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు. నాసిరకం కుక్కర్లు కొనకపోవడం, కుక్కర్ను సరిగ్గా వాడటం, పాడైన భాగాలను వెంటనే మార్చడం కూడా చాలా ముఖ్యం. ఇండియాలో కుక్కర్ కొనేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన క్వాలిటీ సర్టిఫికెట్, తయారీదారు వివరాలు కచ్చితంగా చెక్ చేయాలి. కుక్కర్ లోపల ప్రెషర్ పూర్తిగా తగ్గేదాకా మూత తీయకూడదు. ప్రెషర్ వాల్వ్లో ఆహారం ఇరుక్కుపోయిందా, రబ్బర్ గ్యాస్కెట్ పాడైందా అనేది ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి.
కుక్కర్ను సురక్షితంగా వాడటం ఎలా?
కుక్కర్ నిండా ఆహారం నింపకూడదు. కంపెనీ చెప్పిన కొలతల ప్రకారమే వండుకోవడం సురక్షితం. మొత్తంగా చూసుకుంటే, అల్యూమినియం కుక్కర్ వాడితే ప్రమాదం అని, స్టీల్ కుక్కర్ వాడితే 100 శాతం సేఫ్ అని కచ్చితంగా చెప్పలేం. కుక్కర్ క్వాలిటీ, తయారు చేసిన విధానం, మనం దాన్ని మెయింటైన్ చేసే తీరు మీదే అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది. కేవలం ధర తక్కువగా ఉందని కుక్కర్ను కొనకూడదు. దాని క్వాలిటీ, సేఫ్టీ ఫీచర్లను కూడా తప్పకుండా గమనించాలి.
నాణ్యమైన ప్రెషర్ కుక్కర్ను ఎలా ఎంచుకోవాలి?
మీరు స్టీల్ కుక్కర్ కొనాలని నిర్ణయించుకుంటే, అది ఫుడ్-గ్రేడ్ స్టీల్తో తయారు చేశారో లేదో నిర్ధారించుకోండి. ఇప్పటికే అల్యూమినియం కుక్కర్ వాడుతున్నవారు, అది మంచి కండిషన్లో ఉంటే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ పాడైపోయిన, సర్టిఫికేషన్ లేని కుక్కర్లను మాత్రం వాడకండి. మీ కుటుంబ వంట అలవాట్లు, బడ్జెట్, మెయింటెనెన్స్ ఆధారంగా సరైన కుక్కర్ను ఎంచుకోండి. మీరు ఏ కుక్కర్ కొన్నా సరే, రోజువారీ వంటలో సేఫ్టీ రూల్స్ పాటించడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.