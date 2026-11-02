సన్నని చైన్కు టియర్ డ్రాప్ డిజైన్లో స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ నెక్లెస్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. మీరు చీరలు, లెహంగాలపైకి దీన్ని వేసుకుంటే అదిరిపోతుంది. ఇది తక్కువ ధరకే దొరుకుతుంది.
స్టోన్స్ పొదిగిన హెవీ పెండెంట్, హార్ట్ షేప్ ముత్యాలతో ఈ నెక్లెస్ వస్తుంది. అన్ని వయసుల మహిళలకు ఇది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. దీని ధర కేవలం రూ.300 వరకు మాత్రమే ఉంటుంది.
ఫ్లవర్స్, ఆకుల డిజైన్తో వచ్చే ఈ స్టైలిష్ నెక్లెస్ అచ్చం బంగారం లాగే కనిపిస్తుంది. కొత్త పెళ్లికూతుర్లు ఈ డిజైన్ వేసుకుంటే చాలా గ్రాండ్గా ఉంటారు.
తెల్లటి రాళ్లు పొదిగిన ఈ నెక్లెస్ మీకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. మీరు వైట్ కలర్ డ్రెస్సులపైకి దీన్ని మ్యాచ్ చేస్తే మీ అందం మరింత పెరుగుతుంది.
హెవీ డిజైన్స్ ఇష్టపడే మహిళలకు ఈ నెక్లెస్ బెస్ట్ ఛాయిస్. మీరు తక్కువ ధరలోనే దీన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్లలో ఇది మీకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
కొత్తదనం కోరుకునే అమ్మాయిలకు గ్రీన్ స్టోన్ నెక్లెస్ బెస్ట్ ఆప్షన్. మార్కెట్లో దీని ధర రూ.500 నుంచి రూ.1000 వరకు ఉంటుంది.
ఇలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ నెక్లెస్ ప్లెయిన్ చీరలపై చాలా నప్పుతుంది.
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