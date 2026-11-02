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అదిరిపోయే గోల్డ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్స్

life Nov 02 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest and chatgpt
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రింగ్ డిజైన్

వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపైకి సింపుల్ అండ్ సోబర్ లుక్ కోసం ఈ గోల్డెన్ రింగ్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయండి.

Image credits: pinterest and chatgpt
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వెస్ట్రన్ వేర్‌కు పర్ఫెక్ట్

వన్ పీస్ లేదా వెస్ట్రన్ గౌన్‌లపైకి ఈ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్ పర్ఫెక్ట్‌గా మ్యాచ్ అవుతాయి.

Image credits: pinterest and chatgpt
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డైమండ్ హూప్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఇండో-వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపైకి డైమండ్ హూప్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ వేసుకుంటే భలే ఉంటాయి. వీటిని మీరు 500 రూపాయల లోపే కొనుక్కోవచ్చు.

Image credits: pinterest and chatgpt
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ప్లెయిన్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఇయర్ రింగ్స్

సింపుల్ వెస్ట్రన్ లుక్ కావాలనుకుంటే ఈ ప్లెయిన్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఇయర్ రింగ్స్ ట్రై చేయండి.

Image credits: pinterest and chatgpt
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గోల్డెన్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

జీన్స్, టాప్ వేసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి గోల్డెన్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: pinterest and chatgpt
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డబుల్ హూప్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

పార్టీ వేర్ డ్రెస్సులపైకి డబుల్ హూప్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ అందంగా కనిపిస్తాయి. మార్కెట్లో ఇలాంటివి ఇంకా చాలా కొత్త డిజైన్స్ దొరుకుతున్నాయి.

Image credits: pinterest
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చిన్న తెల్ల పొడులతో

చిన్న తెల్లపొడులతో నిండిన గోల్డ్ హూప్ ఇయర్రింగ్స్ ఇవి. ఇవి కాలేజీ యువతకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: accessorizelondon.in

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