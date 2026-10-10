Navaratri Fasting: నవరాత్రి ఉపవాసం చేస్తున్నారా? అయితే ఈ 9 రోజులు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి
Navaratri Fasting : నవరాత్రులు వచ్చాయంటే ఉపవాస నియమాలు మొదలవుతాయి. అయితే ఈ 9 డేస్ ఎలా ఉండాలి, ఏం తినాలనేది పెద్ద ప్రశ్న. అందుకే ముందుగానే ఈ ఫుడ్ ఛార్ట్ వేసుకుంటే..ఫాస్టింగ్ రూల్స్ పాటిస్తూనే రకరకాల వంటలు తినొచ్చు. అదేలా? ఇప్పుడు చూద్దాం.
నవరాత్రి ఉపవాసం చేస్తున్నారా?
నవరాత్రులు వచ్చాయంటే చాలామంది ఇళ్లలో ఉపవాస నియమాలు మొదలవుతాయి. అయితే తొమ్మిది రోజుల పాటు ఆహార నియమాలు పాటిస్తూనే రోజూ ఏం తినాలనేది పెద్ద ప్రశ్న. మొదట్లో సబుదానా ఖిచ్డీ, ఆలూ వంటలు బాగా అనిపించినా.. నాలుగైదు రోజులకే బోర్ కొట్టిస్తుంది. పైగా ఉపవాసం పేరుతో ఫ్రూట్స్, దుంపలకే పరిమితమైతే పోషకాహారం అందదు. అయితే ముందుగానే చిన్న ప్లాన్ వేసుకుంటే నవరాత్రుల తొమ్మిది రోజులూ రకరకాల వంటకాలను ఆస్వాదించవచ్చు.
తొమ్మిది రోజుల కోసం ముందే ఈ పదార్థాలు సిద్ధం చేసుకోండి
ప్రతిరోజూ ఏం వండాలనే ఆలోచనలో పడకుండా ఉండాలంటే నవరాత్రులు ప్రారంభం కాకముందే అవసరమైన సరుకులు తెచ్చుకోవాలి. సగ్గుబియ్యం, ఆటా, సామ బియ్యం, మఖానా, వేరుశెనగలు, బంగాళాదుంపలు, చిలగడదుంపలు, పెరుగు, పాలు, ఫ్రూట్స్ అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. ఉపవాసంలో ఉపయోగించే ఉప్పు, జీలకర్ర, మిరియాలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర కూడా ఉంచుకోవాలి. అయితే ఉపవాస సమయంలో ఏం తినాలనే విషయంలో ప్రాంతాల బట్టి సంప్రదాయాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అందుకే మీ ఇంటి ఆచారాలకు అనుగుణంగా పదార్థాలను ఎంచుకోవాలి.
రోజుకో రుచి.. ఇలా మార్చి మార్చి తినండి
ఉపవాస ఆహారంలో వైవిధ్యం తీసుకురావాలంటే ప్రతిరోజూ ఒకే ప్రధాన పదార్థాన్ని ఉపయోగించకుండా మారుస్తూ ఉండాలి. ఒకరోజు సగ్గుబియ్యంతో కిచ్డీ లేదా టిక్కీ చేసుకుంటే.. మరో రోజు పూరీలు, ఆలూ కూర తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇంకో రోజు సామ బియ్యంతో పులావ్, తర్వాత పరోటా లేదా హల్వా చేసుకోవచ్చు. ఇలా పిండి పదార్థాలు, వంటలు మార్చడం వల్ల రుచి మారుతుంది. ప్రతిరోజూ కొత్త వంటకం చేయడం కష్టమనిపిస్తే కనీసం అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, సాయంత్రం స్నాక్లో ఏదో ఒకదాన్ని మార్చినా సరిపోతుంది.
ఉపవాసంలోనూ పోషకాహారం తప్పనిసరి
నవరాత్రుల సమయంలో చాలామంది కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలపైనే ఆధారపడుతుంటారు. సగ్గుబియ్యం, బంగాళాదుంపలు, పూరీలు తిన్నంత మాత్రాన శరీరానికి అవసరమైన అన్ని పోషకాలు అందవు. అందుకే ఉపవాస నియమాలకు అనుమతించే పదార్థాల నుంచి ప్రోటీన్, ఫైబర్ కూడా పొందేలా ఆహారాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. పెరుగు, మజ్జిగ, పాలు, పనీర్, వేరుశెనగలు, నట్స్, మఖానా వంటివి ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు. సొరకాయ, గుమ్మడికాయ, దోసకాయ, చిలగడదుంప వంటి కూరగాయలతో వైవిధ్యం తీసుకురావచ్చు. ఉదాహరణకు కుట్టు రొట్టెతో పెరుగు లేదా సొరకాయ రైతా తీసుకోవడం, సాయంత్రం వేయించిన చిరుతిళ్లకు బదులుగా మఖానా తినడం వంటి చిన్న మార్పులు ఉపయోగపడతాయి.
బ్రేక్ఫాస్ట్, సాయంత్రం స్నాక్స్లోనూ వెరైటీ
ఉదయం ఫ్రూట్స్ తినడం, సాయంత్రం మళ్లీ అవే పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల ఆహారం రొటీన్గా మారుతుంది. దీనికి బదులుగా సగ్గుబియ్యం తాలీపీఠ్, చిలగడదుంప చాట్, మఖానా ఖీర్, ఫ్రూట్స్–నట్స్తో పెరుగు వంటి వంటలను ప్రయత్నించవచ్చు. సాయంత్రం ఆకలి వేసినప్పుడు ప్రతిసారీ నూనెలో వేయించిన పదార్థాలే కాకుండా డ్రై ఫ్రూట్స్, ఫ్రూట్స్, మఖానా లేదా మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు.
సమయం తక్కువగా ఉంటే ఈ వంటకాలు ట్రై చేయండి
ఉద్యోగాలు, ఇంటి పనుల మధ్య ప్రతిరోజూ ఎక్కువ సమయం వంటకు కేటాయించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు 15 నిమిషాల్లో తయారయ్యే కొన్ని వంటకాలను ముందుగానే ఎంచుకోవాలి. సామ బియ్యంతో కిచిడీ, బంగాళాదుంప–వేరుశెనగల కూర, దోసకాయ పెరుగు రైతా, నిమ్మరసం కలిపిన ఫ్రూట్ చాట్ వంటి వాటిని సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు.
ముందురోజే బంగాళాదుంపలు ఉడికించి పెట్టుకోవడం, వేరుశెనగలు వేయించి ఉంచడం, కూరగాయలను సిద్ధం చేసుకోవడం వల్ల ఉదయం వంట పని తగ్గుతుంది. జీలకర్ర, అల్లం, మిరియాలు, నిమ్మరసం, కొత్తిమీర వంటి పదార్థాలతో రుచిని పెంచుకోవచ్చు. ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి వాడకూడని ఆచారం ఉన్నవారు వీటికి బదులుగా ఇతర పదార్థాలు వాడుకోవచ్చు.
ఉపవాసం చేస్తున్నప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు అవసరం
తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉపవాసం పాటించేటప్పుడు నీరు తగినంతగా తాగడం ముఖ్యం. కొబ్బరి నీరు, మజ్జిగ, నిమ్మరసం వంటి పానీయాలను మీ ఉపవాస నియమాలకు అనుగుణంగా తీసుకోవచ్చు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు, అధిక చక్కెర ఉన్న స్వీట్లను ఎక్కువగా తినకుండా ఉండాలి. ఆకలి వేసినప్పుడు పూర్తిగా ఆహారం మానేయకుండా, తేలికపాటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి.
ఉపవాసం చేస్తున్నప్పుడు తల తిరగడం అనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. గర్భిణులు, వృద్ధులు, మధుమేహం లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడేవారు దీర్ఘకాల ఉపవాసం చేసే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి.
తొమ్మిది రోజుల ఆహార పట్టిక ఉంటే పని సులువు
ప్రతిరోజూ కొత్తగా ఆలోచించకుండా అల్పాహారం, భోజనం, స్నాక్తో చిన్న చార్ట్ వేసుకోవాలి. అష్టమి, నవమి వంటి ప్రత్యేక రోజుల్లో కుటుంబ సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా హల్వా, ఖీర్ వంటి వంటకాలను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. మిగిలిన రోజుల్లో తేలికపాటి ఆహారానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వవచ్చు.