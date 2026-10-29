Fermented Food: రోజంతా హాయిగా, యాక్టివ్ గా ఉండాలంటే...ఇవి తింటే చాలు
Fermented Food: ఇంటిపని, ఆఫీస్, బయట పనులతో బిజీగా ఉంటాం. అలసిపోయి స్ట్రెస్ గా ఫీలవుతాం. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం తినే ఫుడ్ ముఖ్యం. హవీగా తినేస్తే బద్ధకంగా ఉంటుంది. పనులు చేసుకోలేం. అందుకే రోజంతా యాక్టివ్ గా, హాయిగా ఉండాలంటే ఇవి తింటే చాలు.
జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగాలంటే గట్ హెల్త్ చాలా ముఖ్యం
ఇంటిపని, ఆఫీస్, బయట పనులతో బిజీగా ఉంటాం. అలసిపోయి స్ట్రెస్ గా ఫీలవుతాం. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం తినే ఫుడ్ ముఖ్యం. హవీగా తినేస్తే బద్ధకంగా ఉంటుంది. పనులు చేసుకోలేం. అందుకే రోజంతా యాక్టివ్ గా, హాయిగా ఉండాలంటే ఇవి తింటే చాలు. జీర్ణం కానివి, ఎక్కువ ఫుడ్ తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై భారం పడుతుంది. ఆలస్యంగా జీర్ణమవుతుంది. కాబట్టి గట్ హెల్త్ ముఖ్యం. మన జీర్ణక్రియ సాఫీగా సాగాలంటే ఇది చాలా ముఖ్యం.
ఉసిరికాయ
పులియబెట్టిన ఉసిరికాయ పొట్టకు చాలా మంచిది. ఉప్పు, నీళ్లు వాడి ఇంట్లోనే దీన్ని ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా ఉసిరికాయలను కడిగి తుడవండి. ముక్కలుగా కోసి ఒక గాజు సీసాలో వేయండి. ఉసిరి బరువులో 2 శాతం ఉప్పు కలపండి. ముక్కలు మునిగేలా కాచి చల్లార్చిన నీళ్లు పోయండి. మూత గట్టిగా పెట్టి, రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర కొన్ని రోజులు పులియనివ్వండి. ఆ తర్వాత ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని వాడుకోవచ్చు.
గ్రీక్ యోగర్ట్
ఇంట్లో చేసుకునే గ్రీక్ యోగర్ట్ మరో బెస్ట్ ప్రోబయోటిక్ ఫుడ్. 500 ml పాలను వేడి చేసి, గోరువెచ్చగా అయ్యేదాకా చల్లార్చండి. దానికి 1 లేదా 2 టీస్పూన్ల పెరుగు కలిపి పక్కన పెట్టండి. మూతపెట్టి 6 నుంచి 10 గంటల పాటు వెచ్చని చోట ఉంచితే పెరుగు తోడుకుంటుంది. ఆ తర్వాత ఒక శుభ్రమైన కాటన్ బట్టలో వేసి 2 నుంచి 4 గంటల పాటు వడకడితే, చిక్కటి క్రీమీ గ్రీక్ యోగర్ట్ రెడీ అవుతుంది. దీన్ని రోజూ భోజనంలో లేదా స్నాక్స్లా తినొచ్చు.
రాగి జావ
పులియబెట్టిన రాగి జావ (అంబలి) పొట్టకు అద్భుతమైన ఆహారం. రాగి పిండిని నీళ్లలో కలిపి మెత్తటి జావలా ఉడికించండి. ఆ తర్వాత దాన్ని చల్లారనివ్వండి. దానికి ఒక చెంచా పెరుగు వేసి బాగా కలపండి. ఒక శుభ్రమైన గిన్నెలో వేసి, వెచ్చని ప్రదేశంలో 6 నుంచి 8 గంటల పాటు పులియనివ్వండి. బాగా పులిసిన తర్వాత ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని తాగొచ్చు.
చద్దన్నం
పులియబెట్టిన అన్నం నీళ్లు (చద్దన్నం) గట్ హెల్త్కు చాలా మంచిది. దీన్ని చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. రాత్రి మిగిలిన అన్నంలో తాగే నీళ్లు పోసి నానబెట్టండి. మూతపెట్టి 8 నుంచి 12 గంటల పాటు రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అలాగే వదిలేయండి. మరుసటి రోజు ఉదయం అందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని తాగండి.
గట్ హెల్త్
పులియబెట్టిన ఆహారాలు చాలా త్వరగా జీర్ణం అవుతాయి. ఇవి మన శరీరంలో మెటబాలిజంను మెరుగుపరుస్తాయి. బరువు తగ్గడానికి కూడా ఇవి సాయపడతాయి. ప్రోబయోటిక్స్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయని, బరువు తగ్గడంలో సాయపడతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఆ 4 ఫుడ్స్ ఏంటో చూద్దాం.
బ్యాక్టీరియా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది
పొట్ట ఆరోగ్యం మన జీర్ణక్రియ, రోగనిరోధక శక్తి, మెటబాలిజం, మానసిక ఆరోగ్యంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రోబయోటిక్స్ అంటే మన కడుపు, పేగుల్లో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా బ్యాలెన్స్ను కాపాడే సజీవ సూక్ష్మజీవులు. గట్ మైక్రోబయోమ్ బ్యాలెన్స్గా ఉంటే జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరుగుతుంది. ప్రోబయోటిక్స్ మన పేగుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.
డైట్కు బెస్ట్ ఆప్షన్
బ్యాక్టీరియా, ఈస్ట్ లాంటి సూక్ష్మజీవులు ఆహారంలోని చక్కెర, పిండి పదార్థాలను విడగొట్టే సహజ ప్రక్రియనే 'ఫర్మెంటేషన్' (పులియబెట్టడం) అంటారు. దీనివల్ల ఆహారం రుచి, పోషకాలు పెరుగుతాయి. కానీ, పులియబెట్టినవన్నీ 'ప్రోబయోటిక్' ఫుడ్స్ కావు. ఉదాహరణకు, ఇడ్లీ, దోశ పిండిని పులియబెట్టినా, వాటిని ఉడికించినప్పుడు అందులోని మంచి బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది. అందుకే, సహజంగా పులియబెట్టిన ఆహారాలను మన డైట్లో చేర్చుకోవడం మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచుకోవడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్.