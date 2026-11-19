Mango Pickle: అప్పటికప్పుడు ఈజీగా తయారుచేసుకునే మామిడికాయ పచ్చడి.. అదిరిపోయే టేస్ట్!
Mango Pickle: వేడి వేడి అన్నంలో మామిడి కాయ పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆ రుచే వేరు. ముఖ్యంగా పుల్లని మామిడికాయతో అప్పటికప్పుడు తయారుచేసుకునే పచ్చడి రుచి చూస్తే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది. మరి నోరూరించే మామిడికాయ పచ్చడిని ఎలా చేయాలో చూద్దాం.
మామిడికాయ పచ్చడి తయారీ విధానం
మామిడికాయ పచ్చడి పేరు వింటేనే నోట్లో నీళ్లు ఊరుతాయి. అందులోనూ పులుపు, కారం, కాస్త తీపి కలగలిసిన మామిడికాయ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో కలుపుకుని తింటే ఆ మజాయే వేరు. ఇంట్లో ఈజీగా దొరికే కొన్ని పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు అదిరిపోయే మామిడికాయ పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. మధ్యాహ్నం భోజనంలోకి ఏం చేయాలో తోచనప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి పచ్చడి ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా..
కావాల్సిన పదార్థాలు
పచ్చడి తయారీకి:
- మామిడికాయలు - 2
- పల్లీ నూనె - 1/2 కప్పు (తగినంత)
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీస్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - 1/2 టీస్పూన్
- కారం - 1 1/2 టీస్పూన్ (రుచికి సరిపడా)
- ఇంగువ - 1/4 టీస్పూన్
- బెల్లం - 1 చిన్న ముక్క
- ఉప్పు - తగినంత
వేయించి పొడి చేయడానికి:
- మెంతులు - 1 టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
పచ్చడి తయారు చేసే విధానం
ముందుగా పుల్లగా ఉండే మామిడికాయలు తీసుకోవాలి. పైన తొక్క తీసేసి, శుభ్రంగా కడిగి తురిమి పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్పై పాన్ పెట్టి మెంతులు, ఆవాలు వేసి దోరగా వేయించాలి. చల్లారాక మిక్సీలో వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్లీ పాన్ పెట్టి పల్లీ నూనె పోయాలి. నూనె వేడెక్కాక ఆవాలు, మినపప్పు, పచ్చి శనగపప్పు వేసి పోపు పెట్టాలి. తర్వాత ఎండుమిర్చి, సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి బాగా వేయించాలి.
మామిడి తురుము వేయించడం
పోపు వేగాక అందులో తురిమి పెట్టుకున్న మామిడికాయను వేసి బాగా కలపాలి. పచ్చి వాసన పోయి కాస్త మగ్గేదాకా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇందులో పసుపు, కారం, ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న మెంతి-ఆవాల పొడి, ఇంగువ వేయాలి. అంతా మామిడి తురుముకు పట్టేలా బాగా కలపాలి. తర్వాత బెల్లం తురుము, తగినంత ఉప్పు వేసి కలపాలి.
బెల్లం వేయడం వల్ల మామిడికాయ పులుపునకు కాస్త తీపి తోడై పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. బెల్లం ఇష్టంలేని వారు దీన్ని స్కిప్ చేయవచ్చు. పచ్చడిలో తేమ తగ్గి, నూనె పైకి తేలడం మొదలవ్వగానే స్టవ్ ఆపేయాలి. అంతే.. కమ్మని మామిడికాయ పచ్చడి రెడీ. ఈ మామిడికాయ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో వేసుకుని, కాస్త నెయ్యి కలుపుకుని తింటే సూపర్ గా ఉంటుంది.
మామిడికాయ పచ్చడి నిల్వ విధానం
ఈ మామిడి కాయ పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారాక మాత్రమే గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకోవాలి. సీసాలో అస్సలు తడి ఉండకూడదు. అలాగే తీసేటప్పుడు ఎప్పుడూ పొడి చెంచానే వాడాలి. ఫ్రిజ్లో పెడితే కాస్త ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది. కానీ ఈ పచ్చడిని వారంలోపు వాడేయడం మంచిది.