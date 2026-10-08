Quran: మన దేశంలో అగ్గిపెట్టెలో పట్టేంత ఖురాన్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
Quran: ముస్లింల పవిత్ర గ్రంథం ఖురాన్ అందరికీ తెలిసిందే. ఈ ఖురాన్ ని అగ్గి పెట్టెలో పట్టేంత పుస్తకంలో రాశారు అనే విషయం మీకు తెలుసా? మన దేశంలో.. ఈ చిన్న ఖురాన్ ఎక్కడ ఉంది? అంత చిన్న పుస్తకంలో ఎలా రాశారు?
ప్రపంచంలో రెండే మీనియేచర్ ఖురాన్ లు
హిందూవులకు భగవద్గీత ఎలానో.. ముస్లింలకు ఖురాన్ కూడా అంతే. వారు రెగ్యులర్ గా ఆ ఖురాన్ ని పటిస్తూనే ఉంటారు. కాగా, అలాంటి ఖురాన్ ని చాలా చిన్న పుస్తకంలో కూడా పొందుపరిచారు. ఆ చిన్న పుస్తకం హైదరాబాద్ లోని సాలార్జంగ్ మ్యూజియంలో ఉంది. సాలార్జంగ్ మ్యూజియం అనగానే మనకు ఎన్నో అరుదైన కళాఖండాలు, పురాతన వస్తువులు, రాజుల కాలం నాటి సంపదకు ప్రసిద్ధి. కానీ, ఈ మ్యూజియంలో పవిత్ర ఖురాన్ అత్యంత చిన్నది ఉన్నది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం...
అత్యంత చిన్న ఖురాన్..
అత్యంత చిన్న ఖురాన్ ఇది. చూడటానికి ఇది పుస్తకమేనా అనేంత చిన్నగా ఉంటుంది. దీని పరిమాణం కేవలం 2.4 సెంటీమీటర్లు మబత్రమే. అంటే సాధారణంగా మనం ఊహించే పుస్తకంతో పోలిస్తే ఇది చాలా చిన్నది. సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం అధికారిక వెబ్ సైట్ ప్రకారం, ప్రపంచంలో ఇలాంటి మీనియేచర్ ఖురాన్ లు కేవలం రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి ఇరాన్ లో ఉండగా, మరొకటి హైదరాబాద్ లోని సాలార్ జంగ్ మ్యూజియంలో ఉంది.
ఇంత చిన్న పుస్తకంలో ఖురాన్ ఎలా రాశారు?
ఈ మినియేచర్ ఖురాన్ ప్రత్యేకత కేవలం దాని పరిమాణంలోనే లేదు. అతి చిన్న ప్రదేశంలో అరబిక్ లిపిని రాయడం, దాన్ని పుస్తక రూపంలో రూపొందించడం అప్పటి కళాకారుల నైపుణ్యాన్ని చూపిస్తుంది. సాలార్ జంగ్ మ్యూజియంలో అరబిక్, పర్షియన్ మాన్యుస్క్రిప్టులకు ప్రత్యేకమైన విభాగం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ కాలాలకు చెందిన అరుదైన మతపరమైన, చారిత్రక గ్రంథాలు భద్రపరిచారు. ఈ మాన్యుస్క్రిప్టులు వివిధ ఆకారాలు, పరిమాణాల్లో ఉన్నాయని మ్యూజియం చెబుతోంది. ఈ మ్యూజియంలో అత్యంత చిన్న ఖురాన్ మాత్రమే కాదు.. పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న ఖురాన్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. రెండు ఖురాన్ లు ఇక్కడే ఉండటం విశేషం.
ఒకే మ్యూజియంలో ఇన్ని అరుదైన మాన్యుస్క్రిప్టులు ..
సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం లైబ్రరీలో అరబిక్ భాషకు చెందిన 2,500కు పైగా మాన్యుస్క్రిప్టులు ఉన్నాయని మ్యూజియం పేర్కొంటోంది. వీటిలో మతం మాత్రమే కాకుండా గణితం, ఖగోళశాస్త్రం, వైద్యం, వ్యవసాయం, వంటలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు వంటి విభిన్న అంశాలకు సంబంధించిన పురాతన గ్రంథాలు కూడా ఉన్నాయి.