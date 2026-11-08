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Printed Blouse: అన్ని రకాల చీరలకు మ్యాచ్ అయ్యే ప్రింటెడ్ బ్లౌజులు

life Nov 08 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
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ప్రింట్ బ్లౌజ్

కాటన్ చీరపై ఇలాంటి  ప్రింట్ బ్లౌజ్ ట్రై చేయండి. దీనికి ఎత్నిక్ జ్యువెలరీ జత చేస్తే మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: pinterest
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బోట్ నెక్ కాటన్ బ్లౌజ్

సింపుల్ అండ్ సోబర్ లుక్ కోసం ఈ బోట్ నెక్ కాటన్ బ్లౌజ్ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: pinterest
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హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్

చీరలో కాస్త డిఫరెంట్ లుక్ కావాలనుకునేవారు ఇలాంటి హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్ ట్రై చేయొచ్చు.

Image credits: pinterest
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డీప్ వీ నెక్ బ్లౌజ్

కాటన్ చీరలకు డీప్ వీ నెక్ బ్లౌజ్ అద్భుతంగా నప్పుతుంది. దీనిపై మీరు మల్టీకలర్ చీర కట్టుకోవచ్చు.

Image credits: social media
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జాకెట్ స్టైల్ బ్లౌజ్

ఇండో-వెస్ట్రన్ లుక్ ఇష్టపడేవారు ఇలాంటి జాకెట్ స్టైల్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకుంటే చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తారు.

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