Printed Blouse: అన్ని రకాల చీరలకు మ్యాచ్ అయ్యే ప్రింటెడ్ బ్లౌజులు

కాటన్ చీరపై ఇలాంటి ప్రింట్ బ్లౌజ్ ట్రై చేయండి. దీనికి ఎత్నిక్ జ్యువెలరీ జత చేస్తే మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
సింపుల్ అండ్ సోబర్ లుక్ కోసం ఈ బోట్ నెక్ కాటన్ బ్లౌజ్ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది.
చీరలో కాస్త డిఫరెంట్ లుక్ కావాలనుకునేవారు ఇలాంటి హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్ ట్రై చేయొచ్చు.
కాటన్ చీరలకు డీప్ వీ నెక్ బ్లౌజ్ అద్భుతంగా నప్పుతుంది. దీనిపై మీరు మల్టీకలర్ చీర కట్టుకోవచ్చు.
ఇండో-వెస్ట్రన్ లుక్ ఇష్టపడేవారు ఇలాంటి జాకెట్ స్టైల్ బ్లౌజ్ కుట్టించుకుంటే చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తారు.
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