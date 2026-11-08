Chanakya Niti: ఉదయం లేచిన వెంటనే ఏం చూడాలి? ఏం చూడకూడదు..?
Chanakya Niti: ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే మనం ఏం చేస్తున్నాం...ఏం చూస్తున్నాం అనే విషయంపై మన రోజంతా ఆధారపడి ఉంటుంది. అసలు లేవగానే... ఎలాంటి దృశ్యాలు చూడాలి అని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు.
Chanakya Niti
మనం ఉదయాన్నే నిద్రలేచే సమయం, లేచిన వెంటనే చూసే దృశ్యాలు, కలిసే వ్యక్తులు ఆ రోజంతా మన మానసిక స్థితిని , ఆలోచనలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. రోజును ప్రశాంతంగా, సానుకూల దృక్పథంతో ప్రారంభించడం అనేది రోజంతా విజయాన్ని, సంతోషాన్ని ఇస్తుంది.
భారతీయ గొప్ప దౌత్యవేత్త, వ్యూహకర్త అయిన చాణక్యుని నీతి ప్రకారం.. ఉదయాన్నే మన కంటికి ఎలాంటి దృశ్యాలు పడకూడదు? మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ఎలాంటి అలవాట్లు పాటించాలో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం..
1. ప్రతికూల ఆలోచనలు ఉన్న వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండండి..
ఉదయాన్నే నిద్రలేచిన వెంటనే నిరంతరం కోపంగా మాట్లాడేవారు, ప్రతి విషయానికీ విమర్శలు చేసేవారు, ఇతరులపై నెగెటివిటీని వ్యాప్తి చేసే వ్యక్తులను చూడటం లేదా వారితో మాట్లాడటం మంచిది కాదు. మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్న సమయంలో ఇటువంటి వారిని కలవడం వల్ల చికాకు, తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి ఏర్పడతాయి. దీనికి బదులుగా, ఉదయాన్నే ప్రశాంతంగా, నవ్వుతూ , సానుకూల ఆలోచనలతో ఉండే వ్యక్తులతో రోజును ప్రారంభించడం వల్ల మన మూడ్ రోజంతా బాగుంటుంది.
2. గొడవలు, వాదనలు
ఉదయాన్నే లేవగానే ఇంట్లో లేదా బయట ఇతరులు పడే గొడవలు, వాదనలు చూడకూడదు. ఉదయాన్నే మనస్సు సమస్యాత్మక దృశ్యాలను చూస్తే.. తెలియకుండానే భయం, కోపం, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. చాలామందికి లేవగానే ఫోన్ చూసే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే ఉదయాన్నే సోషల్ మీడియాలో గొడవలు, ప్రమాదాలు, హింసాత్మక వీడియోలు చూడటం మానుకోవాలి. దానికి బదులుగా మంచి ప్రశాంతమైన సమాచారం లేదా ఆధ్యాత్మిక విషయాలు చదవడం మేలు.
3. మురికి వాతావరణం..
నిద్రలేవగానే చిందరవందరగా ఉన్న గదిని లేదా వస్తువులు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్న ఇంటిని చూస్తే మనస్సులో తెలియని గందరగోళం, అలసట మొదలవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందే గదిని సర్దుకోవడం వల్ల ఉదయాన్నే కంటికి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఉదయాన్నే ఏ పని చేయకుండా సమయాన్ని వృథా చేసేవారిని, బద్ధకంగా పడుకునే వారిని చూడకూడదు. నిద్రలేచిన వెంటనే బెడ్ సర్దుకోవడం, ముఖం కడుక్కోవడం, కాసేపు నడవడం వంటి పనులతో రోజంతా చురుగ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
4. అద్దం, జంతువుల పోరాటాలు..
చాణక్య నీతి వివరణల ప్రకారం.. ఉదయం నిద్రలేచిన వెంటనే అద్దంలో ముఖం చూసుకోవడం అంత శ్రేయస్కరం కాదు. అలాగే ఉదయాన్నే కుక్కలు, పిల్లులు లేదా ఇతర జంతువులు పోట్లాడుకునే దృశ్యాలను చూడకూడదు. ఇలాంటి దృశ్యాలు మనస్సుకు అశాంతిని, ప్రతికూల ఆలోచనలను కలిగిస్తాయి కాబట్టి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో రోజును ప్రారంభించాలి.
ఉదయం లేవగానే చేయాల్సిన పనులు...
ఫోన్ వాడకం వాయిదా వేయండి: నిద్రలేచిన వెంటనే కనీసం 30 నిమిషాల పాటు మొబైల్ ఫోన్కు దూరంగా ఉండండి.
ఆ రోజు ప్రణాళిక : ఆ రోజంతా చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనుల గురించి ఒక ప్రశాంతమైన ప్రణాళిక వేసుకోండి.
సున్నితమైన వ్యాయామం / నడక: లేచిన వెంటనే కాసేపు వ్యాయామం చేయడం లేదా పచ్చని ప్రకృతిలో నడవడం వల్ల శరీరం, మనస్సు ఉత్తేజితమవుతాయి.
ప్రశాంతమైన సంగీతం: ఉదయాన్నే ఇంట్లో తేలికపాటి, ప్రశాంతమైన సంగీతం లేదా శ్లోకాలు వినడం వల్ల సానుకూల తరంగాలు ఏర్పడతాయి.
పరిశుభ్రత: లేచిన వెంటనే మీ పడకను సర్దుకోవడం ఒక చిన్న విజయం లాంటిది, ఇది రోజంతా మిమ్మల్ని క్రమశిక్షణతో ఉంచుతుంది.
శాస్త్రీయంగా ఉదయం చూసే దృశ్యాలే రోజంతటిని నిర్ణయిస్తాయని చెప్పలేకపోయినా, మంచి, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో రోజును ప్రారంభించడం అనేది మన శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.