Tea: రోజూ టీ తాగే వాళ్లు పొరపాటున కూడా చేయకూడని 5 తప్పులు ఇవే! చేస్తే నష్టం తప్పదు!
Tea: టీ అంటే ఇష్టపడని వారు చాలా అరుదు. ఉదయం టీ తాగిన తర్వాతే ఇతర పనులు స్టార్ట్ చేసే వాళ్లు చాలామంది ఉంటారు. అయితే టీ తాగే విధానంలో చేసే కొన్ని చిన్న తప్పులు పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. కాబట్టి టీ తాగే వారు అస్సలు చేయకూడని తప్పులేంటో చూద్దాం.
టీ తాగేవారు చేయకూడని తప్పులు
ఒక కప్పు టీతో రోజును ప్రారంభించే వాళ్లు చాలామంది ఉంటారు. అలసటగా అనిపించినా, పని ఒత్తిడి ఎక్కువైనా, స్నేహితులతో కబుర్లు చెప్పాలన్నా టీనే మొదటి ఎంపిక. అయితే టీని సరైన సమయంలో, సరైన పరిమాణంలో తాగితేనే దాని రుచి, ప్రయోజనాలు పూర్తిగా లభిస్తాయి. కొన్ని సాధారణ అలవాట్లు ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అందుకే రోజూ టీ తాగే వారు ఈ ఐదు తప్పులను అస్సలు చేయకూడదు.
ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం
చాలామందికి ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే ఏం తినకుండా టీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. కానీ ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్లాల ఉత్పత్తి పెరిగి అసిడిటీ, గ్యాస్, మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా బ్లాక్ టీ లేదా స్ట్రాంగ్ టీ తాగితే ఈ సమస్యలు మరింత ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొందరిలో వికారం, తల తిరగడం వంటి ఇబ్బందులు కూడా కనిపించవచ్చు. కాబట్టి ఉదయం ముందుగా తేలికపాటి ఆహారం లేదా కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ వంటివి తీసుకున్న తర్వాత టీ తాగడం మంచిది.
భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగడం
భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగడం కూడా చాలామంది చేసే సాధారణ తప్పు. టీలో ఉండే టానిన్స్, ఇతర సమ్మేళనాలు.. ఆహారంలోని ఐరన్ వంటి కొన్ని పోషకాలను శరీరానికి సరిగ్గా అందకుండా అడ్డుకోవచ్చు. దీనివల్ల దీర్ఘకాలంలో ఐరన్ లోపం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రక్తహీనత సమస్య ఉన్నవారు ఈ అలవాటును తప్పనిసరిగా మానుకోవాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే కాకుండా కనీసం ఒకటి నుంచి రెండు గంటల గ్యాప్ తీసుకొని టీ తాగడం మంచిది.
3 కప్పుల కంటే ఎక్కువ టీ తాగడం
టీ తాగడం ఇష్టమని రోజుకు ఐదారు కప్పులు తాగడం కూడా సరైన అలవాటు కాదు. టీలో కెఫిన్ ఉంటుంది. ఎక్కువగా తీసుకుంటే నిద్రలేమి, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, ఆందోళన, చిరాకు వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే తరచుగా టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో నీటి లోపం కూడా ఏర్పడవచ్చు. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే టీ మితంగా తాగడం ముఖ్యం. రోజుకు రెండు లేదా మూడు కప్పులకు పరిమితం చేస్తే మంచిది. అలాగే నీరు కూడా తగినంత తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
రాత్రి నిద్రపోయే ముందు టీ తాగడం
కొంతమంది రాత్రి భోజనం తర్వాత లేదా నిద్రపోయే ముందు కూడా టీ తాగుతుంటారు. కానీ టీలోని కెఫిన్ మెదడును ఉత్తేజపరుస్తుంది. దీంతో త్వరగా నిద్ర పట్టకపోవడం, మధ్యలో మెలకువ రావడం లేదా నిద్ర నాణ్యత తగ్గడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. మంచి నిద్ర ఆరోగ్యానికి ఎంతో అవసరం కాబట్టి రాత్రి నిద్రకు కనీసం 3 నుంచి 4 గంటల ముందే టీ తాగడం ఆపేయాలి. రాత్రి వేళ వేడి పాలు లేదా కెఫిన్ లేని హెర్బల్ డ్రింక్స్ ని ఎంచుకోవచ్చు.
టీలో ఎక్కువ చక్కెర వేయడం
టీ రుచిగా ఉండాలని ఎక్కువ చక్కెర వేసుకోవడం కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల బరువు పెరగడం, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగడం, డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం పెరగడం, దంతాల సమస్యలు రావడం వంటి అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. రోజూ ఎక్కువసార్లు టీ తాగే వారు ప్రతి కప్పులో ఎక్కువ చక్కెర వేసుకుంటే తెలియకుండానే శరీరంలో అదనపు కేలరీలు చేరుతాయి. కాబట్టి చక్కెర పరిమాణాన్ని క్రమంగా తగ్గించడం లేదా అవసరమైతే చక్కెర లేకుండా టీ తాగే అలవాటు చేసుకోవడం మంచిది.
నిపుణుల ప్రకారం టీని పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ దాన్ని ఎప్పుడు, ఎంత, ఎలా తాగుతున్నామనేది ముఖ్యం. సరైన విధంగా టీని ఆస్వాదిస్తే రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోవచ్చు.