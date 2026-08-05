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Bangle Designs: చీరల మీదకు అదిరిపోయే బ్యాంగిల్ సెట్స్..చూసేయండి

life Aug 05 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:bangles_by_beauty instagram
Telugu

నెమలి ఆకారం గాజులు..

ఇలాంటి గాజులు మనం కస్టమైజ్ చేయించుకోవాలి.  గులాబీ, ఆకుపచ్చ స్టోన్స్ తో నెమలి ఆకారంలో ఉన్న గాజులు చేతులకే అందాన్ని తెస్తాయి.  సింగిల్ గా కూడా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: raaga Bangles
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మట్టిగాజులతో సెట్...

పింక్ కలర్ మట్టి గాజులను హెవీ స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ తో కలిపి మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసి వేసుకుంటే.. చేతులకు నిండుగా ఉంటుంది. చాలా అందంగా కూడా ఉంటుంది.

Image credits: raaga Bangles
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గ్రీన్ బ్యాంగిల్ సెట్...

గ్రీన్ కలర్ బ్యాంగిల్స్ చాలా రకాల చీరలకు చాలా బాగా మ్యాచ్ అవుతాయి. ఇలాంటి గాజులను స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ కాంబినేషన్ లో వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: raaga Bangles
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బ్లూ కలర్ గాజుల సెట్...

బ్లూ కలర్ గాజుల పక్కన వైట్ స్టోన్ గాజులతో సెట్ చేసి మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ గా వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది.  ఇలాంటి గాజులు మ్యాచింగ్ ట్రై చేయచ్చు.

Image credits: raaga Bangles
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బ్రౌన్ కలర్ గాజులు..

ఇవి రెయిన్ డ్రాప్ గాజులు. ఈ గాజులకు స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ కూడా జత చేస్తే.. చేతులకే అందం వస్తుంది. ఈ కాంబినేషన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: raaga Bangles
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స్టోన్ బ్యాంగిల్ కాంబినేషన్..

మీకు ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్స్  వేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే… స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ కాంబినేషన్ తో ట్రై చేస్తే.. చేతులకు చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: raaga Bangles

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