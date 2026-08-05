Bangle Designs: చీరల మీదకు అదిరిపోయే బ్యాంగిల్ సెట్స్..చూసేయండి

ఇలాంటి గాజులు మనం కస్టమైజ్ చేయించుకోవాలి. గులాబీ, ఆకుపచ్చ స్టోన్స్ తో నెమలి ఆకారంలో ఉన్న గాజులు చేతులకే అందాన్ని తెస్తాయి. సింగిల్ గా కూడా వేసుకోవచ్చు.
పింక్ కలర్ మట్టి గాజులను హెవీ స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ తో కలిపి మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసి వేసుకుంటే.. చేతులకు నిండుగా ఉంటుంది. చాలా అందంగా కూడా ఉంటుంది.
గ్రీన్ కలర్ బ్యాంగిల్స్ చాలా రకాల చీరలకు చాలా బాగా మ్యాచ్ అవుతాయి. ఇలాంటి గాజులను స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ కాంబినేషన్ లో వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది.
బ్లూ కలర్ గాజుల పక్కన వైట్ స్టోన్ గాజులతో సెట్ చేసి మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ గా వేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి గాజులు మ్యాచింగ్ ట్రై చేయచ్చు.
ఇవి రెయిన్ డ్రాప్ గాజులు. ఈ గాజులకు స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ కూడా జత చేస్తే.. చేతులకే అందం వస్తుంది. ఈ కాంబినేషన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది.
మీకు ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్స్ వేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే… స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ కాంబినేషన్ తో ట్రై చేస్తే.. చేతులకు చాలా అందంగా ఉంటుంది.
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