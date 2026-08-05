Multani Mitti: ముల్తానీమట్టిలో ఇదొక్కటి కలిపి ముఖానికి రాయండి చాలు.. మెరుపు గ్యారెంటీ
Multani Mitti: ముఖానికి సహజమైన కాంతి కావాలా? అయితే ముల్తానీ మట్టిని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకోండి. ఇందులో కొన్ని పదార్థాలు కలిపి రాయడం వల్ల ముఖంలో మెరుపు పెరుగుతుంది. మీ చర్మతత్వాన్ని బట్టి ఏమి కలపాలో తెలుసుకోండి.
ముల్తానీమట్టితో మెరుపు
ప్రకాశవంతమైన చర్మం కోసం మీరు ఖరీదైన కాస్మోటిక్స్ వాడుతున్నారా? నిజానికి చాలా తక్కువ ఖర్చులో మన ఇంట్లోనే లభించే సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో ముఖాన్ని కాంతిమంతంగా మార్చుకోవచ్చు. అటువంటి ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఔషధాలలో ‘ముల్తానీ మట్టి’ ఒకటి. దీన్ని పూర్వకాలం నుంచి సౌందర్య ఉత్పత్తుల్లో వాడుతున్నారు. చర్మంలోని అదనపు జిడ్డు, ధూళి, మురికిని ఇది తొలగిస్తుంది. అయితే ముల్తానీ మట్టిని నేరుగా కాకుండా మీ చర్మ తత్వానికి తగ్గట్టు... కొన్ని సహజ పదార్థాలతో కలిపి వాడితే రెట్టింపు ఫలితాలు లభిస్తాయి.
ఆయిలీ స్కిన్ అయితే
మీది ఆయిల్ స్కిన్ అయితే ముల్తానీ మట్టిలో రోజ్ వాటర్ కలిపి పేస్ట్లా చేసి ముఖానికి రాసుకోవడం మంచిది. ఇది చర్మంలోని అధిక నూనెను ఉత్పత్తి కాకుండా అడ్డుకుంటుంది. ముఖాన్ని తాజాగా ఉంచుతుంది. మీది పొడి చర్మం అయితే లేదా ఎండ వల్ల ట్యానింగ్ సమస్య వచ్చినా పెరుగు లేదా తేనెను ముల్తానీమట్టిలో కలిపి ఉపయోగిస్తే మంచిది. పెరుగులోని లాక్టిక్ యాసిడ్ చర్మంపై ఉన్న మృతకణాలను తొలగిస్తే, తేనె చర్మానికి అవసరమైన తేమను అందించి మెరుపును పెంచుతుంది. ఇక ఎండ దెబ్బకు చర్మం కందిపోయినట్లయితే అలోవెరా జెల్ కలిపి వాడటం వల్ల చర్మానికి మంచి చల్లదనం లభిస్తుంది. ముఖం సహజంగా ప్రకాశించాలంటే ముల్తానీ మట్టిలో ఒక చిటికెడు పసుపు, రోజ్ వాటర్ కలిపి ఫేస్ ప్యాక్లా ఉపయోగించవచ్చు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి
ఈ ఫేస్ ప్యాక్లను ఉపయోగించేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం చాలా అవసరం. రెండు చెంచాల ముల్తానీ మట్టికి తగిన సహజ పదార్థాలను కలిపి మెత్తటి పేస్ట్లా చేసుకుని ముఖం, మెడ భాగంలో రాయాలి. 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు ఉంచి, ఆరిన తర్వాత చల్లటి లేదా సాధారణ నీటితో మెల్లగా మసాజ్ చేస్తూ శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఫేస్ ప్యాక్లో పసుపు ఉపయోగిస్తున్నట్లయితే కేవలం చిటికెడు మాత్రమే కలపాలి. లేదంటే ముఖం పసుపు రంగులోకి మారే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్యాక్లను వారానికి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు వాడడం వల్ల చర్మ సమస్యలు తగ్గి, ముఖం కెమికల్స్ ప్రభావం లేకుండా అందంగా మారుతుంది.