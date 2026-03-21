ప్రపంచంలో అత్యంత ‘అన్ హ్యాపీ’ దేశం ఏంటో తెలుసా.? పాపం ఎలా బతుకున్నారో ఏమో..
World Happiness Report 2026: ప్రపంచంలో ప్రజలు ఎంత సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు అన్న విషయాన్ని అంచనా వేసే “వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ 2026” తాజాగా విడుదలైంది. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన వెల్బీయింగ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఈ రిపోర్ట్ను విడుదల చేసింది.
ఎలా రూపొందించారు.?
ప్రపంచంలోని 147 దేశాల్లో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు, మానసిక స్థితి, సామాజిక పరిస్థితులు ఆధారంగా ఈ ర్యాంకింగ్ రూపొందించారు. ఈ జాబితాలో కొన్ని దేశాలు అత్యంత సంతోషంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తే, మరికొన్ని దేశాల్లో ప్రజలు తీవ్రమైన సమస్యలతో జీవిస్తున్నట్టు వెల్లడైంది.
వరుసగా పదోసారి ఫిన్లాండ్ నెంబర్ వన్
ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఫిన్లాండ్ మరోసారి ప్రపంచంలో అత్యంత సంతోషమైన దేశంగా నిలిచింది. ఇది వరుసగా 10వ సారి ఈ స్థానం దక్కించుకుంది. ఫిన్లాండ్ తర్వాత ర్యాంకుల్లో ఐస్లాండ్, డెన్మార్క్, స్వీడన్, నార్వే దేశాలు ఉన్నాయి. ఈ దేశాల్లో ప్రజలకు మంచి జీవన ప్రమాణాలు, భద్రత, సామాజిక రక్షణ, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ వంటి అంశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వంపై ప్రజలకు ఉన్న విశ్వాసం కూడా ఈ దేశాలను సంతోషంగా జీవించే ప్రాంతాలుగా మార్చింది.
కోస్టారికా ఆశ్చర్యకరంగా ముందుకు
ఈ ఏడాది రిపోర్ట్ లో లాటిన్ అమెరికా దేశం కోస్టారికా అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. 2023లో 23వ స్థానంలో ఉన్న ఈ దేశం ఇప్పుడు టాప్ ర్యాంకుల్లోకి చేరింది. కోస్టారికాలో మంచి విద్యా వ్యవస్థ, మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు, ప్రజల సంక్షేమంపై ప్రభుత్వ దృష్టి ఉండటం వల్ల ప్రజలు సంతోషంగా జీవిస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రపంచంలో అత్యంత దుఃఖమైన దేశం
ఈ జాబితాలో 147వ స్థానంలో అఫ్గానిస్తాన్ ఉంది. అంటే ఇది ప్రపంచంలో అత్యంత అన్ హ్యాపీ దేశంగా గుర్తించారు. అఫ్గానిస్తాన్లో ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభం, పేదరికం, ఆకలి సమస్య, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మహిళల విద్య, స్వేచ్ఛపై విధించిన ఆంక్షలు అక్కడి పరిస్థితులను మరింత కష్టతరం చేస్తున్నాయి. ఈ కారణాల వల్ల అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులతో జీవిస్తున్నారు.
ఆఫ్రికా దేశాల్లో కూడా తీవ్రమైన పరిస్థితులు
అఫ్గానిస్తాన్తో పాటు ఆఫ్రికా ఖండంలోని కొన్ని దేశాలు కూడా ఈ జాబితాలో చివరి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. వాటిలో జింబాబ్వే, దక్షిణ సూడాన్, టాంజానియా, సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ వంటి దేశాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు పేదరికం, నిరుద్యోగం, రాజకీయ అస్థిరత, అంతర్గత యుద్ధాలు వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. చాలా చోట్ల మౌలిక సదుపాయాలు కూడా సరిపడా లేవు.
దేశాల్లో సంతోషం తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు
వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ నిపుణుల ప్రకారం, ఒక దేశంలో ప్రజలు సంతోషంగా లేకపోవడానికి కేవలం డబ్బు లేకపోవడమే కారణం కాదు. ఇంకా అనేక అంశాలు ప్రభావం చూపుతాయి. వీటిలో ప్రధానంగా అవినీతి, భద్రత లేకపోవడం, న్యాయం అందకపోవడం, యుద్ధాలు, రాజకీయ అస్థిరత, నిరుద్యోగం, అధిక ద్రవ్యోల్బణం ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాల్లో ప్రజలు భవిష్యత్తుపై భయంతో జీవిస్తారు. అందుకే ప్రజల సంక్షేమాన్ని ప్రాధాన్యంగా తీసుకున్న దేశాలు మాత్రమే ఈ గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్లో ముందంజలో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.