World Coldest Places: ప్రపంచంలోనే అత్యంత చల్లని ప్లేసెస్ ఇవే! ఇక్కడ ఎలా బతుకుతున్నారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు !
World Coldest Inhabited Places: మైనస్ 50 డిగ్రీల చలి.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శీతల ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఎలా నివసిస్తున్నారు? రష్యా నుంచి కెనడా వరకు గడ్డకట్టే చలిలో లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఈ భూమి మీద ప్రకృతి సృష్టించిన వింతలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల ఎండలు మండిపోతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల అసలు మనుషులు ఉండగలరా? అన్నంతగా చలి వణికిస్తుంటుంది. మెర్క్యూరీ కూడా గడ్డకట్టేంతటి అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతాలు మన భూమిపై కొన్ని ఉన్నాయి.
అక్కడ చలి అంటే మామూలు చలి కాదు, ఊపిరి పీల్చుకుంటే ముక్కు రంధ్రాలు కూడా ఐస్లా అయిపోయేంత గడ్డకట్టే పరిస్థితి. కానీ, అన్నీ ఉన్న చోట బతకడం గొప్ప కాదు.. అసలు వసతులే లేని, ప్రకృతి సవాలు విసిరే చోట కూడా మనుషులు అద్భుతంగా జీవిస్తున్నారు. రష్యాలోని మంచు గ్రామాల నుండి కెనడాలోని నగరాల వరకు లైఫ్ ఎలా సాగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఒమ్యాకోన్ (రష్యా): ప్రపంచంలోనే అత్యంత చల్లని ఊరు ఇదే
ప్రపంచంలోనే మనుషులు నివసించే అత్యంత శీతల ప్రాంతంగా రష్యాలోని 'ఒమ్యాకోన్' (Oymyakon) రికార్డు సృష్టించింది. ఇక్కడ శీతాకాలంలో సగటు ఉష్ణోగ్రత మైనస్ 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంటుంది. అసలు ఊహించుకోవడానికే భయం వేస్తుంది కదా? కానీ అక్కడ దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా జనాభా నివసిస్తున్నారు.
ఇక్కడ కార్లు స్టార్ట్ చేయాలన్నా, బయటకు వెళ్లాలన్నా చాలా ప్లానింగ్ ఉండాలి. బట్టలు కూడా చాలా లేయర్లుగా వేసుకోవాలి. లేదంటే ప్రాణాలకే ముప్పు. అయినా సరే, అక్కడి జనం తమ రోజువారీ పనులను చాలా కూల్గా చేసుకుపోతుంటారు.
నోరిల్స్క్ (రష్యా): ఆరు నెలల పాటు మంచు ప్రాంతం
రష్యాలోని 'నోరిల్స్క్' (Norilsk) మరో వింతైన నగరం. ఇక్కడ ఏడాదిలో ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం కేవలం మంచు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ 40 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ వరకు పడిపోతాయి. ఇంతటి కఠినమైన వాతావరణం ఉన్నా, ఇక్కడ దాదాపు 1.80 లక్షల మంది జనాభా ఉండటం విశేషం. పరిశ్రమలు, వ్యాపారాలు అన్నీ ఇక్కడ మామూలుగానే నడుస్తాయి. ఈ నగరం చలికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తుంది.
ఎల్లోనైఫ్ (కెనడా): టెక్నాలజీతో చలికి చెక్
కెనడాలోని 'ఎల్లోనైఫ్' (Yellowknife) నగరంలో కూడా చలి తీవ్రత మామూలుగా ఉండదు. ఇక్కడ మైనస్ 40 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. అయితే, ఇక్కడ ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్, మంచి కనెక్టివిటీ ఉండటంతో ప్రజలు ఇంట్లో ఉండే తమ పనులను చక్కబెట్టుకుంటారు. బయట వాతావరణం గడ్డకట్టేలా ఉన్నా, లోపల మాత్రం లైఫ్ చాలా బిజీగా సాగిపోతుంది.
బారో - ఉట్కియాగ్విక్ (అలాస్కా)
అలాస్కాలోని 'బారో'.. ఇప్పుడు ఉట్కియాగ్విక్ అని పిలుచుకునే ప్రాంతం వింతలకు నెలవు. ఇక్కడ సగటు ఉష్ణోగ్రత మైనస్ 20 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతం ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇక్కడ కొన్ని రోజుల పాటు అసలు సూర్యుడే ఉదయించడు. కేవలం చీకటి మాత్రమే ఉంటుంది. ఇటు గడ్డకట్టే చలి, అటు కటిక చీకటి.. ఈ రెండింటి మధ్య కూడా అక్కడి ప్రజలు తమ పనులను ఎక్కడా ఆపరు.
అసాధారణ పరిస్థితుల్లో జీవనం
ఈ ప్రాంతాల్లో నివసించడం అంటే ప్రతిరోజూ ఒక సాహసమే. మంచినీళ్ల పైపులు గడ్డకట్టకుండా చూసుకోవడం, వాహనాల ఇంజిన్లు ఆగిపోకుండా జాగ్రత్త పడటం వంటివి అక్కడ సర్వసాధారణం. మనకు ఏదో వింతగా అనిపించినా, వారికి అది ఒక లైఫ్ స్టైల్. మనిషి తలచుకుంటే ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులనైనా తట్టుకుని ముందుకు సాగుతాడని ఈ ప్రాంతాల ప్రజలను చూస్తే అర్థమవుతుంది. ప్రకృతి ఎంత కఠినంగా ఉన్నా, మానవ జీవనం మాత్రం ఎక్కడా ఆగదు అనడానికి వీరే నిదర్శనం.