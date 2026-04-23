- USA: అమెరికా నుంచి వచ్చేద్దాం.. ప్రతీ 10 మంది భారతీయుల్లో నలుగురి ఆలోచన ఇదే. అసలేందుకిలా.?
USA: అమెరికా నుంచి వచ్చేద్దాం.. ప్రతీ 10 మంది భారతీయుల్లో నలుగురి ఆలోచన ఇదే. అసలేందుకిలా.?
USA: ఒకప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ఆకర్షితమయ్యేలా చేసిన “అమెరికన్ డ్రీమ్” ఇప్పుడు చాలా మందికి భారంగా మారుతోంది. 2026లో కార్నెగీ ఎండోమెంట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ చేసిన సర్వే ప్రకారం, దాదాపు 40% భారతీయ-అమెరికన్లు అక్కడి నుంచి వెళ్లాలని ఆలోచిస్తున్నారు.
రాజకీయ పరిస్థితులు – పెరిగిన విభజన భావం
అమెరికాలో రాజకీయ వాతావరణం గత కొన్నేళ్లలో చాలా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ నాయకత్వంలో వచ్చిన విధానాలు విదేశీయులపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని భారతీయులు భావిస్తున్నారు. “అమెరికా అమెరికన్ల కోసమే” అనే భావన బలపడటం వల్ల, ఎంత కష్టపడి పని చేసినా తమను పూర్తిగా అంగీకరించడం లేదనే భావన పెరుగుతోంది. దీంతో చాలా మంది భారతీయులు అక్కడ తమకు స్థానం ఉందా అనే సందేహంతో జీవిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి వారిలో అసౌకర్యాన్ని, భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితిని పెంచుతోంది.
ఇమిగ్రేషన్ సమస్యలు – గ్రీన్ కార్డ్ కోసం అంతులేని ఎదురుచూపు
అమెరికాలో స్థిరపడాలంటే గ్రీన్ కార్డ్ చాలా కీలకం. కానీ ప్రస్తుతం ఈ ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిగా ఉంది. ఒక భారతీయుడు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం అప్లై చేస్తే, అది రావడానికి దశాబ్దాల కాలం పడుతోంది. కొన్ని సందర్భాల్లో 30 నుంచి 40 సంవత్సరాలు, మరికొన్ని సందర్భాల్లో ఇంకా ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. ఇంతకాలం తాత్కాలిక వీసాలతో జీవించడం వల్ల కుటుంబ జీవితంలో స్థిరత్వం ఉండదు. పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా అనిశ్చితంగా మారుతుంది. దీంతో చాలా మంది “ఇంకెంతకాలం ఇలా?” అనే ప్రశ్నతో బాధపడుతున్నారు.
ఆర్థిక ఒత్తిడి – పెరుగుతున్న ఖర్చులు
అమెరికాలో జీవితం ఇప్పుడు చాలా ఖరీదైనది అయింది. ముఖ్యంగా పిల్లల విద్య, ఆరోగ్య సేవలు, ఇళ్ల అద్దెలు అన్నీ భారీగా పెరిగాయి. ఒక పిల్లవాడిని పెంచడానికి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుండటం మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద భారంగా మారింది. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, న్యూయార్క్ వంటి నగరాల్లో అయితే జీవన వ్యయం మరింత ఎక్కువగా ఉంది. మంచి జీతం ఉన్నా కూడా సేవింగ్స్ చేయడం కష్టమవుతోంది. ఈ పరిస్థితి చాలా మందిని ఆలోచనలో పడేస్తోంది.
రాజకీయ పార్టీలపై నమ్మకం తగ్గడం
ఇప్పటివరకు భారతీయులు ప్రధానంగా ఒకే రాజకీయ పార్టీకి మద్ధతు ఇచ్చేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. వారు ఎవరిపైన పూర్తిగా నమ్మకం పెట్టుకోలేకపోతున్నారు. తమ భద్రత, పిల్లల భవిష్యత్తు, ఆర్థిక పరిస్థితుల ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. దీంతో రాజకీయంగా కూడా వారు మధ్యస్థ వైఖరికి చేరుకుంటున్నారు. ఇది వారి ఆలోచనా విధానంలో పెద్ద మార్పును సూచిస్తుంది.
కొత్త దేశాల వైపు మొగ్గు
అమెరికా వదిలి వెళ్లాలని భావిస్తున్నవారు అందరూ భారత్కు రావడం లేదు. వారు ఇప్పుడు ఇతర దేశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, దుబాయ్ వంటి దేశాలు సులభమైన ఇమిగ్రేషన్ విధానాలు, తక్కువ ఖర్చు, మంచి జీవన ప్రమాణాలు అందిస్తున్నాయి. అందువల్ల ఈ దేశాలు కొత్త అవకాశాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇది అమెరికాకు మాత్రం ప్రతిభ నష్టం అయ్యే సూచనగా మారుతోంది.