Saving Scheme: రోజుకు రూ. 330 పక్కనబెడితే రూ. 13 లక్షల సంపాదన.. నిజంగానే సాధ్యం
Saving Scheme: సంపాదన ఎంతని కాదు, ఎంత పొదుపు చేస్తున్నామన్నదే ముఖ్యమని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతుంటారు. చిన్న మొత్తంలో దీర్ఘకాలంగా పెట్టుబడి పెట్టుకుంటూ పోతే మంచి ఫండ్ రూపొందుతుంది. ఇందుకోసం ఎన్నో స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిలో ఒకటి పీపీఎఫ్
చిన్న సేవింగ్స్తో పెద్ద ఫండ్ ఎలా?
ఇప్పటి కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ కొంచెం కొంచెంగా పొదుపు చేసి భవిష్యత్తులో పెద్ద మొత్తాన్ని సంపాదించాలని కోరుకుంటున్నారు. కానీ స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్న రిస్క్ వల్ల చాలామంది పెట్టుబడులకు ముందుకు రావడం లేదు. అలాంటి వారికి ప్రభుత్వ పథకాలు మంచి ఎంపిక. ముఖ్యంగా చిన్న మొత్తంతో ప్రారంభించి, క్రమంగా పెద్ద ఫండ్ తయారుచేసుకోవడానికి PPF చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
PPF అంటే ఏమిటి? ఎందుకు మంచిది?
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటే ప్రభుత్వం నిర్వహించే ఒక సురక్షిత సేవింగ్స్ పథకం. ఇందులో పెట్టిన డబ్బుకు పూర్తి భద్రత ఉంటుంది. దీని మీద వచ్చే వడ్డీకి కూడా పన్ను ఉండదు. అంతేకాదు, పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి కూడా ట్యాక్స్లో మినహాయింపు లభిస్తుంది. అందుకే ఇది సేవింగ్స్తో పాటు ట్యాక్స్ సేవింగ్కు కూడా మంచి ఆప్షన్.
PPF స్కీమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
PPF అకౌంట్కు సాధారణంగా 15 సంవత్సరాల కాలపరిమితి ఉంటుంది. సంవత్సరానికి కనీసం రూ. 500 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ. 1.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఒకేసారి లేదా విడతలుగా కూడా డిపాజిట్ చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్పై సుమారు 7.1% వడ్డీ లభిస్తుంది. ఇది కంపౌండింగ్ పద్ధతిలో పెరుగుతుంది. అంటే ప్రతి సంవత్సరం వడ్డీ కూడా ప్రధాన మొత్తానికి యాడ్ అవుతుంది.
రూ. 4000 నెలకు సేవ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది?
మీరు ప్రతి నెల రూ. 4000 అంటే సంవత్సరానికి ₹48,000 PPFలో పెట్టుబడి పెడితే, 15 సంవత్సరాల్లో మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 7.20 లక్షలు అవుతుంది. దీనిపై వడ్డీ కలిపి సుమారు రూ. 13 లక్షల వరకు ఫండ్ సిద్ధమవుతుంది. అంటే మీకు సుమారు రూ. 5.8 లక్షల లాభం వస్తుంది. చిన్న మొత్తాన్ని క్రమంగా సేవ్ చేస్తే ఎంత పెద్ద మొత్తంగా మారుతుందో ఇది చూపిస్తుంది.
25 సంవత్సరాలు కొనసాగిస్తే ఇంకా ఎక్కువ లాభం
మీరు 15 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఈ పెట్టుబడిని కొనసాగిస్తే, కంపౌండింగ్ ప్రభావం మరింత పెరుగుతుంది. 25 సంవత్సరాల వరకు కొనసాగిస్తే సుమారు రూ. 32 లక్షలకుపైగా ఫండ్ ఏర్పడుతుంది. ఇందులో ఎక్కువ భాగం వడ్డీ ద్వారానే వస్తుంది. ఇది రిటైర్మెంట్ లేదా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం మంచి ప్లాన్గా ఉపయోగపడుతుంది. మొత్తానికి, రిస్క్ లేకుండా సురక్షితంగా, క్రమంగా పెద్ద మొత్తాన్ని సంపాదించాలనుకునే వారికి PPF ఇప్పటికీ అత్యుత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తోంది.