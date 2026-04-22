Kitchen Gadgets: వంట చేసే రోబో.. అమెజాన్లో అందుబాటులో, ఎలా పనిచేస్తుందంటే.?
Kitchen Gadgets: మారిన కాలంతో పాటు టెక్నాలజీ కూడా మారుతోంది. స్మార్ట్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు వంటింట్లోకి కూడా వచ్చేసింది. అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉన్న వండర్చెఫ్ మ్యాజిక్ కిచెన్ రోబోట్ ప్రొడెక్ట్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
స్మార్ట్ కిచెన్కు కొత్త సొల్యూషన్
వండర్చెఫ్ మ్యాజిక్ కిచెన్ రోబోట్ అనేది ఒక ఆల్-ఇన్-వన్ స్మార్ట్ కుకింగ్ మెషీన్. ఒకే పరికరంలో స్టౌ, మిక్సర్, చాపర్, స్టిరర్, స్టీమర్, కుకర్, నీడర్ వంటి అనేక పనులను చేయగలదు. వంటలో ఉపయోగించే అనేక ఉపకరణాలను ఇది భర్తీ చేస్తుంది. చిన్న కిచెన్లో కూడా సులభంగా ఉంచుకునేలా కాంపాక్ట్ డిజైన్తో ఉంటుంది.
వంటలో మీకు పూర్తి సహాయం
వంట చేసే సమయంలో ఎక్కువ సమయం తీసుకునే పని ‘కలపడం’. దీనికి సాధారణంగా 15–30 నిమిషాలు పడుతుంది. కానీ ఈ మెషీన్ ఆ పని మీకోసం ఆటోమేటిక్గా చేస్తుంది. పదార్థాలు అతుక్కుపోకుండా కలుపుతుంది. సరైన వేడి అందిస్తుంది. వంటను సమంగా పూర్తి చేస్తుంది. దీంతో మీ సమయం, శ్రమ రెండూ ఆదా అవుతాయి.
500+ రెసిపీలు – ప్రపంచ రుచులు మీ ఇంట్లో
ఈ పరికరంలో 500కుపైగా రెసిపీలు ముందుగానే అందుబాటులో ఉంటాయి. భారతీయ వంటలు, జైన్ ఫుడ్, నాన్-వెజ్ ఐటమ్స్, మెక్సికన్, ఫ్రెంచ్, థాయ్, మలేషియన్ వంటలు చేయొచ్చు. అంతేకాదు, Wi-Fi కనెక్ట్ చేస్తే ప్రతి వారం కొత్త రెసిపీలు ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతాయి. మీరు మీకు నచ్చిన రెసిపీలు కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు.
స్మార్ట్ టెక్నాలజీ – మొబైల్తో కంట్రోల్
ఈ కిచెన్ రోబోట్ స్మార్ట్ స్క్రీన్తో వస్తుంది. స్టెప్-బై-స్టెప్ గైడ్ , టైమింగ్, టెంపరేచర్ వివరాలు, సరైన కొలతలు ఇలా అన్ని అందిస్తాయి. మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా దీనిని నియంత్రించవచ్చు. వంట ప్రోగ్రెస్ తెలుసుకోవచ్చు, సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవచ్చు, దూరం నుంచే కంట్రోల్ చేయవచ్చు.
బలమైన నిర్మాణం, సులభమైన క్లీనింగ్
ఈ పరికరం ABS ప్లాస్టిక్ బాడీతో, 304 గ్రేడ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్తో తయారు చేశారు. ఇందులో 4.7 లీటర్ల కెపాసిటీ, 1800 వాట్స్ పవర్, స్ట్రాంగ్ స్టీల్ బ్లేడ్స్ ఇచ్చారు. ఆటో-క్లీన్ ఫీచర్ వల్ల కేవలం నీటితోనే సులభంగా శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. వాడిన వెంటనే క్లీనింగ్ చేస్తే మెషీన్ ఎక్కువ కాలం బాగుంటుంది. ఇంకా, 2 సంవత్సరాల వారంటీతో పాటు ఆన్లైన్ డెమో సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.