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- అమెరికా ఎన్నికల్లో సత్తా చాటిన హైదరాబాద్ మూలాలున్న 27 ఏళ్ల యువతి.. ఎవరీ నబీలా సయ్యద్?
అమెరికా ఎన్నికల్లో సత్తా చాటిన హైదరాబాద్ మూలాలున్న 27 ఏళ్ల యువతి.. ఎవరీ నబీలా సయ్యద్?
US Election: అమెరికా రాజకీయాల్లో భారతీయ మూలాలున్న మరో యువతి తనదైన ముద్ర వేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి అమెరికాకు వలస వెళ్లిన తల్లిదండ్రుల కుమార్తె నబీలా సయ్యద్ 27 ఏళ్ల వయసులోనే ఇల్లినాయిస్ రాష్ట్ర సెనేట్కు ఎన్నికయ్యారు.
హైదరాబాద్తో నబీలా కుటుంబానికి అనుబంధం
నబీలా సయ్యద్ తల్లిదండ్రులు 1980వ దశకంలో హైదరాబాద్ నుంచి అమెరికాకు వలస వెళ్లారు. ఆమె అమెరికాలోని ఇల్లినాయిస్ రాష్ట్రం పాలటైన్లో పుట్టి పెరిగారు. చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రుల కష్టాలు, త్యాగాలను దగ్గరగా చూస్తూ పెరిగిన నబీలా.. రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టి ప్రజలకు సేవ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో రాజకీయాల్లో తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. 2022లో 23 ఏళ్ల వయసులోనే ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు. ఆ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి ఇల్లినాయిస్ ప్రతినిధుల సభలో అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన సభ్యురాలిగా గుర్తింపు పొందారు.
27 ఏళ్లకే ఇల్లినాయిస్ సెనేట్లోకి..
2022లో ఇల్లినాయిస్ ప్రతినిధుల సభలో 51వ నియోజకవర్గం నుంచి విజయం సాధించిన నబీలా.. 2024 ఎన్నికల్లోనూ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. తాజాగా నవంబర్ 3న జరిగిన ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర సెనేట్ స్థానానికి పోటీ చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ సిట్టింగ్ సభ్యురాలు డార్బీ హిల్స్పై విజయం సాధించారు. దీంతో కేవలం 27 ఏళ్ల వయసులోనే ఇల్లినాయిస్ స్టేట్ సెనేట్లో అడుగుపెట్టారు. ఇల్లినాయిస్లో అత్యంత ఖర్చుతో కూడుకున్న ఎన్నికల పోటీల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులకు మొత్తం 65 లక్షల డాలర్లకు పైగా విరాళాలు అందాయి.
ప్రజా సమస్యలే ప్రధాన ప్రచార అస్త్రాలు
నబీలా తన ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రజలకు నేరుగా సంబంధించిన సమస్యలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, జీవన వ్యయం, వైద్య సేవలు, డేటా సెంటర్ల పెరుగుదల వంటి అంశాలను ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. ప్రజలపై పెరుగుతున్న ఆర్థిక భారం తగ్గించడం, అందరికీ మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, స్థానిక ప్రాంతాల్లో డేటా సెంటర్ల ప్రభావంపై చర్చించడం వంటి అంశాలతో ఓటర్లను ఆకట్టుకున్నారు. 2022లో ఇల్లినాయిస్ జనరల్ అసెంబ్లీలో అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఎన్నికైన తర్వాత NBC న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన తల్లిదండ్రుల గురించి భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. తాను ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి తల్లిదండ్రులు చేసిన త్యాగాలే కారణమని చెప్పారు. తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానని తన తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ ఊహించలేదని, తన విజయం వారి కష్టానికి దక్కిన ఫలితమని పేర్కొన్నారు. తాను రాజకీయాల్లోకి రాకపోతే ప్రజల తరఫున ఎవరు పోరాడతారంటూ తన తల్లి ప్రశ్నించిందని గుర్తుచేసుకున్నారు.
అమెరికా ఎన్నికల్లో విజయాలు సాధించిన భారతీయ మూలాలున్న అభ్యర్థులు
అమెరికా ఎన్నికల్లో డెమొక్రటిక్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఫలితాలు రావడంతో పలువురు భారతీయ మూలాలున్న అభ్యర్థులు కూడా విజయాలు సాధించారు.
సుహాస్ సుబ్రమణ్యం: 40 ఏళ్ల సుహాస్ వర్జీనియా నుంచి అమెరికా ప్రతినిధుల సభకు మరోసారి ఎన్నికయ్యారు. ఆయన తల్లిదండ్రులకు బెంగళూరు, చెన్నైతో కుటుంబ మూలాలున్నాయి.
పియా దండియా: జైపూర్కు చెందిన తల్లిదండ్రుల కుమార్తె పియా దండియా ఫ్లోరిడాలోని 22వ కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గం నుంచి విజయం సాధించారు. రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి, మాజీ మెరైన్ సైనికుడు కేసీ అస్కర్ను ఓడించారు.
అరుణ మిల్లర్: హైదరాబాద్లో జన్మించిన అరుణ మిల్లర్ మేరీల్యాండ్ రాష్ట్ర లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా మరోసారి ఎన్నికయ్యారు. 2023 జనవరిలో ఈ పదవిని చేపట్టిన ఆమె.. మేరీల్యాండ్లో రాష్ట్రస్థాయి పదవిని చేపట్టిన తొలి దక్షిణాసియా అమెరికన్ మహిళగా, తొలి వలసదారుగా గుర్తింపు పొందారు.
జోష్ టురెక్: మాజీ వీల్చైర్ బాస్కెట్బాల్ స్వర్ణ పతక విజేత జోష్ టురెక్ అయోవా రాష్ట్రంలో ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు.
ఒహియోలో వివేక్ రామస్వామికి ఎదురుదెబ్బ
భారతీయ మూలాలున్న నాయకుల్లో కొందరు విజయం సాధించగా, మరికొందరికి ఓటమి ఎదురైంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు మద్దతుదారుగా గుర్తింపు పొందిన వివేక్ రామస్వామి ఒహియో గవర్నర్ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలయ్యారు. డెమొక్రటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి అమీ ఆక్టన్ చేతిలో పరాజయం పొందారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆయన విడుదల చేసిన ఓ ప్రకటనపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. అది వ్యక్తిగత స్థాయిలో దాడి చేసినట్లుగా ఉందంటూ పలువురు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
మొత్తంగా అమెరికా ఎన్నికల్లో భారతీయ మూలాలున్న అభ్యర్థుల విజయాలు ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మూలాలున్న నబీలా సయ్యద్ కేవలం 27 ఏళ్ల వయసులో రాష్ట్ర సెనేట్కు ఎన్నిక కావడం భారతీయ అమెరికన్లలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.