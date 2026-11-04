అప్పట్లో కొనలేదని బాధపడుతున్నారా.? త్వరలో ఈ ప్రాంతం మరో కోకాపేట్ కావడం ఖాయం
Hyderabad: హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ముఖ్యంగా పశ్చిమ హైదరాబాద్లో కోకాపేట్, నానక్రామ్గూడ, నియోపోలిస్ ప్రాంతాలు ఇప్పటికే ఖరీదైన రియల్ ఎస్టేట్ హబ్లుగా మారాయి. ఇప్పుడు ఇదే బాటలో మరో ప్రాంతం దూసుకెళ్తోంది.
కోకాపేట్ తర్వాత బుద్వేల్పై అందరి చూపు
హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి కోకాపేట్ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు సాధారణ ప్రాంతంగా ఉన్న ఈ ప్రదేశం.. నియోపోలిస్ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధితో అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా మారింది. ఇప్పుడు ఇదే తరహాలో బుద్వేల్ కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. పశ్చిమ హైదరాబాద్లో కొత్త ప్రాజెక్టులకు అనువైన భూములు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. దీంతో పెట్టుబడిదారులు ప్రత్యామ్నాయ ప్రాంతాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బుద్వేల్ కీలకమైన రియల్ ఎస్టేట్ గమ్యస్థానంగా కనిపిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఇక్కడ భారీ నివాస సముదాయాలు, విల్లాలు, వాణిజ్య సముదాయాలు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
బుద్వేల్కు కలిసొస్తున్న అద్భుతమైన లొకేషన్
బుద్వేల్ అభివృద్ధికి ప్రధాన కారణాల్లో దాని భౌగోళిక స్థానం ఒకటి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు సమీపంలో ఉండటంతో హైదరాబాద్లోని కీలక ప్రాంతాలకు ఇక్కడి నుంచి సులభంగా చేరుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, మాదాపూర్ వంటి ఐటీ ప్రాంతాలకు రాకపోకలు సులభంగా ఉంటాయి. అలాగే రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి కూడా ఈ ప్రాంతం నుంచి అనుసంధానం ఉంది. దీంతో ఐటీ ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలు, ఉన్నత ఆదాయ వర్గాల వారికి బుద్వేల్ ఆకర్షణీయమైన ప్రాంతంగా మారుతోంది. పశ్చిమ హైదరాబాద్లో ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాలకు భూముల కొరత ఏర్పడుతున్న నేపథ్యంలో.. భవిష్యత్తులో విస్తరణకు అవకాశం ఉన్న బుద్వేల్పై బిల్డర్లు, పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
భారీ అపార్ట్మెంట్లు, విల్లాలు.. వాణిజ్య కేంద్రాల ఏర్పాటుకు అవకాశం
బుద్వేల్ భవిష్యత్తులో కేవలం నివాస ప్రాంతంగానే కాకుండా పూర్తిస్థాయి వాణిజ్య కేంద్రంగా కూడా అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్న భూములు, రహదారుల అనుసంధానం, పశ్చిమ హైదరాబాద్కు సమీపంగా ఉండటం వంటి అంశాలు భారీ ప్రాజెక్టులకు అనుకూలంగా మారనున్నాయి. ముఖ్యంగా రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రాంతంలో భారీ హైరైజ్ అపార్ట్మెంట్లు, విలాసవంతమైన విల్లా కమ్యూనిటీలు, ప్రీమియం కమర్షియల్ భవనాలు, షాపింగ్ మాల్స్, రిటైల్ కేంద్రాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, మెరుగైన రహదారులు, పెరుగుతున్న పెట్టుబడులు ఈ ప్రాంతానికి మరింత ప్రాధాన్యత తీసుకురానున్నాయి. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు ఇక్కడ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభిస్తే ఉద్యోగ, వ్యాపార అవకాశాలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
బుద్వేల్ మరో కోకాపేట్గా మారుతుందా?
ఒకప్పుడు కోకాపేట్లో పెట్టుబడులు పెట్టినవారికి అక్కడి అభివృద్ధి మంచి అవకాశాలను అందించింది. ఇప్పుడు అదే తరహా అంచనాలు బుద్వేల్పై నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా పశ్చిమ హైదరాబాద్లో భూముల లభ్యత తగ్గడం, ఐటీ కారిడార్కు సమీపంగా ఉండటం, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుతో అనుసంధానం, హెచ్ఎండీఏ వేలంపై ఆసక్తి వంటి అంశాలు బుద్వేల్ భవిష్యత్తుకు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే కోకాపేట్ స్థాయికి బుద్వేల్ చేరాలంటే రహదారులు, తాగునీరు, డ్రైనేజీ, విద్యుత్, ప్రజా రవాణా వంటి మౌలిక సదుపాయాలు మరింత అభివృద్ధి చెందాలి. భారీ నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు కూడా కార్యరూపం దాల్చాలి. ఈ పరిణామాలన్నీ అనుకున్నట్లుగా ముందుకు సాగితే బుద్వేల్ హైదరాబాద్లో మరో ప్రీమియం రియల్ ఎస్టేట్ హబ్గా ఎదిగే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో చదరపు గజం ధరలు కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తాయనే అంచనాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ విషయాలు గుర్తు పెట్టుకోండి
పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు నిపుణుల సూచనలు తీసుకోవడం మంచిది. అలాగే భూముల్లో పెట్టుబడి పెట్టేవారు ప్రస్తుత ధరలతో పాటు ప్రభుత్వ అనుమతులు, లేఅవుట్ చట్టబద్ధత, మౌలిక సదుపాయాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం అవసరం.