US Midterm Election: ట్రంప్కు షాక్ ఇచ్చిన ఓటర్లు.. అసలు కారణం ఇదే
US Midterm Election: అమెరికా మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికల్లో ద్రవ్యోల్బణం, ఇరాన్తో ఉద్రిక్తతల కారణంగా ట్రంప్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఓటర్లు తమ జేబుపై పడుతున్న భారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తీర్పునిచ్చారు.
ఇరాన్ యుద్ధం దెబ్బకు అమెరికా ఎన్నికల్లో తలకిందులైన సీన్
అమెరికా మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికలు 2026లో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు గట్టి రాజకీయ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కాంగ్రెస్లో డెమోక్రాట్లు ఆధిపత్యం సాధించే దిశగా భారీ విజయాలు నమోదు చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు ఇచ్చిన తీర్పును కేవలం రాజకీయ పార్టీల నడుమ పోటీగా చూడలేమని రాజకీయ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, ఇంధన ఖర్చులు, ఇరాన్తో యుద్ధం వంటి అంశాలపై ప్రజల్లో పెరిగిన అసంతృప్తి కూడా ఫలితాలను ప్రభావితం చేసింది. రాయిటర్స్ రిపోర్టు ప్రకారం, దాదాపు 10 మందిలో 9 మంది ఓటర్లు జీవన వ్యయాన్ని తమ ఓటు నిర్ణయంలో కీలకమైన అంశంగా గుర్తించారు.
పాకెట్బుక్ పాలిటిక్స్ అంటే ఏమిటి?
అమెరికా రాజకీయాల్లో పాకెట్బుక్ పాలిటిక్స్ అనే పదానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. అంటే దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని మాత్రమే కాకుండా, తమ వ్యక్తిగత ఆదాయం, ఖర్చులు, పొదుపులపై ప్రభుత్వ విధానాలు చూపించే ప్రభావాన్ని బట్టి ప్రజలు ఓటు వేయడం. ఒక కుటుంబానికి నెలవారీ ఆదాయం పెరగకపోయినా, కిరాణా సరుకులు, అద్దె, విద్యుత్ బిల్లులు, పెట్రోల్ ఖర్చులు పెరిగితే ఆ కుటుంబ బడ్జెట్పై తీవ్ర ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ ఆర్థిక విధానాలపై ప్రజలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం సహజం. ఈ ఎన్నికల్లో కూడా అనేక మంది అమెరికన్లు గతంతో పోలిస్తే తమ ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారిందని భావించినట్లు ఎగ్జిట్ పోల్స్ సూచించాయి.
ద్రవ్యోల్బణం.. ట్రంప్ ముందు ప్రధాన సవాలు
2024 ఎన్నికల్లో ట్రంప్ అధిక ద్రవ్యోల్బనాన్ని తగ్గిస్తాననే హామీతో ప్రజల సపోర్టు పొందారు. అయితే 2026 మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికల నాటికి ధరలపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి కొనసాగింది. దిగుమతి వస్తువులపై సుంకాలు, ఇరాన్తో యుద్ధం వంటి పరిణామాలు ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టం చేశాయని ఓటర్లు భావించినట్లు రాయిటర్స్ రిపోర్టు పేర్కొంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్లో దాదాపు మూడింట రెండు వంతుల మంది ఓటర్లు అధిక ధరలకు ట్రంప్ను బాధ్యుడిగా పేర్కొన్నట్లు వెల్లడైంది. దీంతో ఆర్థిక అంశం రిపబ్లికన్ పార్టీకి ప్రతికూలంగా మారింది.
ఇంధన ధరలు.. కుటుంబ బడ్జెట్కు మరో భారం
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగితే అమెరికాలోని సాధారణ కుటుంబాలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం పడుతుంది. ఉద్యోగానికి వెళ్లే ప్రయాణం, పిల్లలను స్కూల్కు తీసుకెళ్లడం, రోజువారీ అవసరాల కోసం వాహన వినియోగం.. ఇలా ప్రతి అంశంలో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇంధన ధరలు పెరగడం రవాణా ఖర్చుల ద్వారా కిరాణా సరుకుల ధరలపైనా ప్రభావం చూపవచ్చు. అందువల్ల ఓటర్లు కేవలం రాజకీయ ప్రసంగాలను కాకుండా, తమ రోజువారీ ఖర్చులను తగ్గించే పరిష్కారాలను ఆశించారు.
ఇరాన్ సంఘర్షణ.. ఆర్థిక ప్రభావంపై ప్రజల ఆందోళన
ఇరాన్తో కొనసాగిన సంఘర్షణ అమెరికా రాజకీయ చర్చల్లో మరో ప్రధాన అంశంగా నిలిచింది. యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో ఇంధన ధరలపై ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. అంతేకాకుండా, విదేశీ సంఘర్షణలపై ప్రభుత్వం భారీగా ఖర్చు చేస్తుండగా, దేశంలో ప్రజల జీవన వ్యయాన్ని తగ్గించడంలో ఎంతవరకు విజయం సాధించిందనే ప్రశ్నలు తలెత్తాయి.
ట్రంప్ ఆర్థిక విధానాలు, ఇరాన్ యుద్ధంపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెరిగిందని ఎన్నికల విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి. ప్రజలు తమ కుటుంబాల ఆర్థిక భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. రాజకీయాల కంటే తమ నిత్య జీవితం, జేబులో డబ్బులే ముఖ్యమని అమెరికా ఓటర్లు ఈ ఎన్నికల ద్వారా నిరూపించారు.