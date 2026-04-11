Summer Tour : మండుటెండల్లో చల్లచల్లని టూర్.. ఈ వేసవిలో తప్పక వెళ్లాల్సిన టాప్ 10 దేశాలు ఇవే..!
ఈ వేసవిలో చల్లచల్లని నీటిలో అద్భుతమైన సాహసాలు చేయాలనుకుంటున్నారా..? అయితే మాల్దీవుల్లోని పగడపు దిబ్బల నుంచి ఆస్ట్రేలియా, ఇండోనేషియాలోని డైవింగ్ స్పాట్స్ వరకు భారతీయులకు బెస్ట్ స్నార్కెలింగ్, స్కూబా అనుభవాన్ని అందించే టాప్ 10 దేశాల జాబితా ఇదిగో…
ఈ వేసవిలో కూల్ టూర్...
సముద్రం అంటే మీకు ఇష్టమా..? రంగురంగుల పగడపు దిబ్బలు, సముద్ర జీవులను దగ్గర నుంచి చూడాలని కలలు కంటున్నారా..? అయితే ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాలు మీకు మరచిపోలేని అనుభూతిని అందిస్తాయి. కొత్తగా డైవింగ్ నేర్చుకునే వారి నుంచి అనుభవజ్ఞుల వరకు, ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ ప్రదేశాలు స్వర్గంలా ఉంటాయి.
1. Maldives
మాల్దీవులు నీలిరంగు సముద్ర జలాలకు, విలాసవంతమైన రిసార్ట్లకు, పగడపు దిబ్బలకు పెట్టింది పేరు. ఇక్కడ స్నార్కెలింగ్, డైవింగ్ చేస్తూ మాంటా రే చేపలు, తాబేళ్లు, రీఫ్ షార్క్లను చూడొచ్చు. ఇది ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ స్పాట్స్లో ఒకటి.
2. Australia
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పగడపు దిబ్బల వ్యవస్థ అయిన 'గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్' ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది. ఇక్కడ వేలాది సముద్ర జీవులు, రంగురంగుల పగడాలతో అద్భుతమైన డైవింగ్ అనుభవాన్ని పొందవచ్చు. నీళ్లు చాలా స్పష్టంగా ఉంటాయి.
3. Indonesia
ఇండోనేషియా డైవర్లకు స్వర్గం లాంటిది. ముఖ్యంగా 'రాజా అంపత్' ప్రాంతం సముద్ర జీవవైవిధ్యానికి ప్రసిద్ధి. బాలీ, కొమోడో నేషనల్ పార్క్ కూడా అద్భుతమైన అండర్వాటర్ అనుభవాలను అందిస్తాయి.
4. Egypt
ఈజిప్ట్లోని ఎర్ర సముద్రం బెస్ట్ డైవింగ్ స్పాట్స్లో ఒకటి. ఇక్కడి రంగురంగుల పగడపు దిబ్బలు, స్పష్టమైన నీరు, చారిత్రక ఓడల శిథిలాలను చూసేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డైవర్లు వస్తుంటారు.
5. Mexico
మెక్సికో నీటి అడుగున ఉండే 'సెనోట్స్' అనే గుహలకు చాలా ఫేమస్. ముఖ్యంగా యుకటాన్ ద్వీపకల్పంలో ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. కొజుమెల్ ప్రాంతంలో కూడా అద్భుతమైన రీఫ్ డైవింగ్ చేయవచ్చు.
6. Philippines
ఫిలిప్పీన్స్లో 7,000 కంటే ఎక్కువ దీవులు ఉన్నాయి. అందుకే ఇది డైవింగ్కు హాట్స్పాట్గా మారింది. ఇక్కడ వేల్ షార్క్లను చూడొచ్చు. పగడపు దిబ్బలు, సముద్ర జీవవైవిధ్యం ఇక్కడి ప్రత్యేకత.
7. Thailand
థాయ్లాండ్ డైవింగ్ నేర్చుకునే వారికి చాలా అనువైన ప్రదేశం. అండమాన్ సముద్రంలోని ఫుకెట్, సిమిలాన్ దీవుల వద్ద ప్రశాంతమైన నీటిలో అందమైన డైవ్ సైట్లు ఉన్నాయి.
8. Belize
ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన 'గ్రేట్ బ్లూ హోల్' బెలిజ్లో ఉంది. ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద బారియర్ రీఫ్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. అందుకే ఇది టాప్ డైవింగ్ డెస్టినేషన్గా నిలిచింది.
9. Palau
పలావు స్వచ్ఛమైన నీటికి, జెల్లీఫిష్ లేక్కు, రక్షిత సముద్ర పర్యావరణానికి ప్రసిద్ధి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రత్యేకమైన డైవింగ్ అనుభవాలలో ఇది ఒకటి.
10. United States
అమెరికాలో విభిన్నమైన అండర్వాటర్ అనుభవాలు పొందవచ్చు. హవాయిలోని పగడపు దిబ్బల నుంచి ఫ్లోరిడాలోని ఓడల శిథిలాల డైవ్స్, మెరైన్ పార్కుల వరకు ఎన్నో ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
