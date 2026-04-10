Summer Skincare Tips: ఎండలో తిరిగినా ముఖం ఫ్రెష్ గా, బ్రైట్ గా ఉండాలంటే ఈ 5 టిప్స్ ఫాలో అయితే చాలు!
ఎండాకాలం వచ్చిందంటే మన దైనందిన జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా బయటకు వెళ్లే వారు ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్యల్లో ఒకటి ముఖం మసకబారడం, డల్గా కనిపించడం. అయితే పెద్దగా ఖర్చు లేకుండా సింపుల్ చిట్కాలతో ఈ సమస్యను సులభంగా ఎదుర్కోవచ్చు. ఎలాగో చూద్దాం.
Summer Skin Care Tips
ఎండాకాలంలో బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు ముఖం మసకబారకుండా, ఫ్రెష్గా, బ్రైట్గా ఉంచుకోవడం చాలా మందికి ఒక సవాలు లాంటిది. అయితే కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ ఫాలో అయితే ఎండలో తిరిగినా మీ ముఖం ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది. అవేంటో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
హైడ్రేషన్
వేసవికాలంలో శరీరానికి హైడ్రేషన్ చాలా ముఖ్యం. సరిపడా నీరు తాగడం ద్వారా మీ చర్మం లోపల నుంచి తేమను నిలుపుకుంటుంది. నీరు మాత్రమే కాకుండా కొబ్బరి నీళ్లు, ఫ్రూట్ జ్యూస్లు వంటి సహజమైన డ్రింక్స్ తీసుకోవడం మంచిది. ఇవి చర్మాన్ని డీహైడ్రేషన్ నుంచి కాపాడి, ఫ్రెష్ లుక్ ఇస్తాయి.
సన్ స్క్రీన్ వాడకం
వేసవిలో సన్స్క్రీన్ ఉపయోగించడం కూడా తప్పనిసరి. బయటకు వెళ్లే ముందు SPF 30 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న సన్స్క్రీన్ను ముఖానికి అప్లై చేయాలి. ఇది సూర్య కిరణాల వల్ల వచ్చే ట్యానింగ్, డ్యామేజ్ నుంచి చర్మాన్ని రక్షిస్తుంది. చాలామంది సన్స్క్రీన్ను ఒకసారి మాత్రమే అప్లై చేసి మర్చిపోతారు. కానీ ప్రతి 2-3 గంటలకు ఒకసారి అప్లై చేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
స్కిన్ కేర్ రొటీన్
తేలికపాటి స్కిన్కేర్ రొటీన్ను ఫాలో కావడం కూడా ముఖ్యమే. ఎండాకాలంలో హేవీ క్రీమ్స్ కంటే లైట్ జెల్ లేదా వాటర్ బేస్డ్ మాయిశ్చరైజర్ వాడటం మంచిది. ఇవి చర్మాన్ని ఆయిలీగా కాకుండా ఫ్రెష్గా ఉంచుతాయి. అలాగే రోజుకు రెండు సార్లు ముఖాన్ని సాఫ్ట్ ఫేస్వాష్తో క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల దుమ్ము, చెమట తొలగిపోతాయి.
పండ్లు, కూరగాయలు
పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్స్ అందుతాయి. ముఖ్యంగా వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న కీర, పుచ్చకాయ, దోసకాయ వంటి ఆహారాలు చర్మాన్ని చల్లగా ఉంచి నేచురల్ గ్లో ఇస్తాయి. ఫాస్ట్ ఫుడ్, ఆయిలీ ఫుడ్స్ తగ్గించడం కూడా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇవి చర్మాన్ని మసకబారేలా చేస్తాయి.
సరైన రక్షణ
బయటకు వెళ్లేటప్పుడు సరైన రక్షణ అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది. సన్గ్లాసెస్, టోపీ లేదా దుపట్టా వాడటం ద్వారా ముఖానికి నేరుగా ఎండ తాకకుండా కాపాడుకోవచ్చు. అలాగే చెమట ఎక్కువగా వస్తే టిష్యూ లేదా సాఫ్ట్ క్లాత్తో తుడుచుకోవడం వల్ల ముఖం క్లీన్గా కనిపిస్తుంది. ఈ చిన్న చిన్న అలవాట్లు పాటిస్తే ఎండలో ఎంత తిరిగినా మీ ముఖం ఎప్పుడూ ఫ్రెష్గా, బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది.