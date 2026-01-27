- Home
Mystery Of The Pyramids : అబ్బబ్బా.. ఏం కట్టార్రా బాబు ! పిరమిడ్ మిస్టరీ సీక్రెట్ ఇదే
Mystery of the Pyramids : శతాబ్దాలుగా అంతుచిక్కకుండా ఉన్న ఈజిప్టు పిరమిడ్ల నిర్మాణ రహస్యాన్ని శాస్త్రవేత్తలు ఛేదించారు. 60 టన్నుల బరువున్న రాళ్లను పుల్లీ, కౌంటర్ వెయిట్ సిస్టమ్తో ఎలా పైకి ఎత్తారో నేచర్ జర్నల్ అధ్యయనం వెల్లడించింది.
పిరమిడ్ల నిర్మాణం వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్ ఇదే! 20 ఏళ్లలో ఎలా కట్టారంటే?
ప్రపంచ వింతల్లో ఒకటైన ఈజిప్టు పిరమిడ్లను చూసినప్పుడల్లా ఎవరికైనా వచ్చే మొదటి సందేహం.. అసలు వీటిని ఎలా నిర్మించారు?. ఆధునిక క్రేన్లు, టెక్నాలజీ లేని ఆ కాలంలో టన్నుల కొద్దీ బరువున్న రాళ్లను అంత ఎత్తుకు ఎలా తీసుకెళ్లారు? ఈ ప్రశ్న శతాబ్దాలుగా శాస్త్రవేత్తలను, పురావస్తు నిపుణులను ఆలోచనలో పడేసింది. అయితే, తాజాగా జరిగిన ఒక పరిశోధన ఈ రహస్యాన్ని ఛేదించింది. పిరమిడ్ల నిర్మాణం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన విషయాలను సైంటిస్టులు వెలుగులోకి తెచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గ్రేట్ పిరమిడ్లు : శతాబ్దాల నాటి ప్రశ్నకు సమాధానం
ఈజిప్టులోని గ్రేట్ పిరమిడ్లు ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించినప్పటి నుండి, వాటి నిర్మాణం చుట్టూ అనేక కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఇంతకాలం దీనిపై స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవు. కానీ, తాజాగా శాస్త్రవేత్తలు జరిపిన ఒక కొత్త అధ్యయనం, పిరమిడ్ల నిర్మాణం గురించి ఒక పెద్ద విషయాన్ని బయటపెట్టింది. పిరమిడ్లను కేవలం మనుషుల శ్రమతో మాత్రమే కాకుండా, ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంజనీరింగ్ వ్యవస్థను ఉపయోగించి నిర్మించారని ఈ అధ్యయనం తేల్చి చెప్పింది.
గ్రేట్ పిరమిడ్ల నిర్మాణం : పుల్లీ, కౌంటర్ వెయిట్ సిస్టమ్
పిరమిడ్ రాళ్లను మోయడానికి ఏలియన్స్ వచ్చారని, లేదా మ్యాజిక్ చేశారని రకరకాల పుకార్లు ఉన్నాయి. కానీ వాస్తవానికి అక్కడ వాడింది అద్భుతమైన ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యం. శాస్త్రవేత్తల తాజా పరిశోధన ప్రకారం, పిరమిడ్లను నిర్మించడానికి పుల్లీ, కౌంటర్ వెయిట్ సిస్టమ్ ను ఉపయోగించారు.
ఈ వ్యవస్థ ద్వారా భారీ బరువున్న రాళ్లను తక్కువ సమయంలో, సులభంగా పైకి చేర్చగలిగారు. న్యూయార్క్ నగరానికి చెందిన డాక్టర్ సైమన్ ఆండ్రియాస్ ష్యూరింగ్ ఈ అధ్యయనంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ప్రఖ్యాత నేచర్ మ్యాగజైన్లో ప్రచురితమైన ఈ రిపోర్టు ప్రకారం, పిరమిడ్ల రాళ్లు, వాటి అమరికను పరిశీలిస్తే, కచ్చితంగా పుల్లీ వ్యవస్థను వాడినట్లు అర్థమవుతోందని డాక్టర్ సైమన్ పేర్కొన్నారు.
పిరమిడ్లను లోపలి నుంచి బయటకు కట్టారా?
ఈ కొత్త సిద్ధాంతం ప్రకారం, పిరమిడ్ల నిర్మాణం మనం అనుకుంటున్నట్లుగా బయట నుంచి లోపలికి జరగలేదు. దీనికి భిన్నంగా, పిరమిడ్లను లోపలి నుంచి బయటకు నిర్మించారు. అంటే, ముందుగా పిరమిడ్ మధ్య భాగాన్ని నిర్మించి, ఆ తర్వాత పుల్లీల సహాయంతో రాళ్లను పైకి లాగుతూ, నెమ్మదిగా చుట్టూ ఉన్న నిర్మాణాన్ని ఎత్తుకు లేపారు. ఈ పద్ధతి వల్లే అంత భారీ నిర్మాణం సాధ్యమైందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.
గ్రేట్ పిరమిడ్లు : 23 లక్షల రాళ్లు.. 20 ఏళ్ల సమయం
పిరమిడ్ నిర్మాణం గురించి పరిశోధకులు వెల్లడించిన గణాంకాలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తున్నాయి. గ్రేట్ పిరమిడ్ నిర్మాణానికి సుమారు 20 ఏళ్ల సమయం పట్టింది. ఈ 20 ఏళ్లలో దాదాపు ప్రతి నిమిషానికి ఒక ఇటుక లేదా రాయిని అమర్చాల్సి వచ్చిందని అంచనా. మొత్తం పిరమిడ్ నిర్మాణంలో సుమారు 23 లక్షల సున్నపురాయి ఇటుకలను వాడారు. వీటిలో అత్యంత చిన్న ఇటుక బరువు 2 టన్నులు కాగా, అత్యంత పెద్ద ఇటుక బరువు 60 టన్నుల కంటే ఎక్కువ.
ఇంతటి భారీ బరువును కేవలం మనుషులు మోయడం అసాధ్యం కాబట్టి, కచ్చితంగా ఒక అధునాతన మెకానికల్ సిస్టమ్ వాడి ఉంటారని శాస్త్రవేత్తలు ధృవీకరిస్తున్నారు.
గ్రేట్ పిరమిడ్లు : పాత పద్ధతులు ఎందుకు సాధ్యం కాదు?
గతంలో జరిగిన చాలా పరిశోధనల్లో, పిరమిడ్ల చుట్టూ మట్టితో వాలుగా ఉండే ర్యాంప్లను ఏర్పాటు చేసి, వాటి ద్వారా రాళ్లను కింద నుంచి పైకి లాగారని చెప్పేవారు. కానీ, పిరమిడ్ ఎత్తు పెరిగేకొద్దీ, ఆ ర్యాంప్లను నిర్మించడం, వాటిపై రాళ్లను లాగడం చాలా కష్టమైన పని అని తాజా పరిశోధకులు వాదిస్తున్నారు. ఆ పాత టెక్నిక్ ద్వారా ఇంత తక్కువ సమయంలో పిరమిడ్ కట్టడం అసాధ్యమని, పుల్లీ సిస్టమ్ ద్వారానే ఇది సాధ్యమైందని వారు తేల్చిచెప్పారు.