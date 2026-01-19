- Home
Eiffel Tower : పారిస్ నగరానికి గుర్తింపుగా నిలిచిన ఈఫిల్ టవర్ మొత్తం ఎత్తు సుమారు 330 మీటర్లు ఉంటుంది. ఈఫిల్ టవర్ రెండవ అంతస్తు, టాప్ ఫ్లోర్ విశేషాలు మిమ్మల్ని షాక్ కు గురిచేస్తాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఈఫిల్ టవర్ లోపల ఏముందో ఎప్పుడైనా చూశారా? వీడియో వైరల్
ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాలలో పారిస్ నగరంలోని ఈఫిల్ టవర్ ఒకటి. ఈఫిల్ టవర్ అనగానే అందరికీ దాని బయటి ఆకారం మాత్రమే గుర్తుకు వస్తుంది. చాలా మంది పర్యాటకులు దీని ముందు నిలబడి ఫోటోలు దిగడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.
అయితే, ఈఫిల్ టవర్ లోపల ఎలా ఉంటుంది? అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి? అనే విషయాలు చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో ఈఫిల్ టవర్ లోపలి దృశ్యాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా టాప్ ఫ్లోర్ నుంచి కనిపించే దృశ్యాలు చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఈ వీడియోలో ఈఫిల్ టవర్ లోపలి అనుభవం ఎలా ఉంటుందో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు.
ఈఫిల్ టవర్ ఎత్తు ఎంత? దాని ప్రత్యేకతలు ఏమిటి?
పారిస్ నగరానికి గుర్తింపుగా నిలిచిన ఈఫిల్ టవర్ మొత్తం ఎత్తు సుమారు 330 మీటర్లు. పర్యాటకులు సందర్శించడానికి వీలుగా ఈ టవర్లో మొత్తం మూడు ప్రధాన ఫ్లోర్లను నిర్మించారు. ప్రతి ఫ్లోర్ దేనికదే ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. బయటి నుంచి ఎంత భారీగా కనిపిస్తుందో, లోపల కూడా అంతే అద్భుతమైన నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. తాజాగా బయటకు వచ్చిన వీడియోలో ఈ టవర్ లోపలి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని చూపించే ప్రయత్నం చేశారు.
ఈఫిల్ టవర్ లోపలికి ఎంట్రీ, భద్రతా తనిఖీలు
ఈఫిల్ టవర్ను సందర్శించడానికి వచ్చే పర్యాటకులు ముందుగా కఠినమైన భద్రతా తనిఖీలను దాటుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. టవర్ లోపలికి ప్రవేశించడానికి ముందు సెక్యూరిటీ చెకింగ్ తప్పనిసరి. ఆ తర్వాత పైకి వెళ్లడానికి లిఫ్ట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఇక్కడ పర్యాటకుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల లిఫ్ట్ కోసం చాలా సమయం పాటు పొడవైన క్యూలో నిలబడాల్సి వస్తుందని సమాచారం.
ఈఫిల్ టవర్ : గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి ప్రయాణం
సెక్యూరిటీ చెకింగ్ పూర్తయిన తర్వాత, పర్యాటకులు మొదటి లిఫ్ట్ ఎక్కాలి. ఈ లిఫ్ట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి నేరుగా సెకండ్ ఫ్లోర్కు తీసుకువెళుతుంది. ఈ ప్రయాణంలో టవర్ నిర్మాణాన్ని దగ్గరగా చూసే అవకాశం కలుగుతుంది. లిఫ్ట్ ద్వారా పైకి వెళ్తున్నప్పుడు కలిగే అనుభవం పర్యాటకులకు ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
ఈఫిల్ టవర్ : సెకండ్ ఫ్లోర్ విశేషాలు
ఈఫిల్ టవర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ భూమి నుంచి సుమారు 115 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. ఇక్కడికి చేరుకోగానే పర్యాటకులకు ఎత్తు తాలూకు అనుభూతి కలుగుతుంది. ఈ ఫ్లోర్లో పర్యాటకుల సౌకర్యార్థం అనేక దుకాణాలు ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాకుండా, ఇక్కడ ఒక కేఫ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. పర్యాటకులు ఇక్కడ స్నాక్స్, కూల్ డ్రింక్స్ కొనుగోలు చేసి ఆస్వాదించవచ్చు. సెకండ్ ఫ్లోర్ నుంచి చూస్తే పారిస్ నగరం మొత్తం ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది. పర్యాటకులు ఇక్కడ ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.
ఈఫిల్ టవర్ టాప్ ఫ్లోర్, గుస్తావ్ ఈఫిల్ ఆఫీస్
సెకండ్ ఫ్లోర్ నుంచి టాప్ ఫ్లోర్కు వెళ్లాలంటే లిఫ్ట్ మారాల్సి ఉంటుంది. టాప్ ఫ్లోర్ నుంచి బయటకు రాగానే పారిస్ నగరం అద్భుతమైన దృశ్యం కంటపడుతుంది. ఇక్కడి నుంచి పారిస్ నగరాన్ని చూడటం ఒక చిరస్మరణీయమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఈ ఫ్లోర్ మరొక ప్రధాన ఆకర్షణ గుస్తావ్ ఈఫిల్ ఆఫీస్. ఈ టవర్ను డిజైన్ చేసిన గుస్తావ్ ఈఫిల్ కార్యాలయం టాప్ ఫ్లోర్లోనే ఉంది. దీనిని చూడటంతో పర్యాటకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవం కలుగుతుంది.