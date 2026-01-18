- Home
Most Dangerous Lake : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన సరస్సుగా లేక్ విక్టోరియాకు పేరుంది. ఇక్కడ ఏటా 5 వేల మంది మరణిస్తారు. ఈ నీటిలో ఉండే నత్తల వల్ల ప్రాణాంతక వ్యాధులు వస్తాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన డెత్ లేక్ : అందంగా కనిపిస్తుంది కానీ ప్రాణాలు తీస్తుంది
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో సరస్సులు ఉన్నాయి. అవి తమ అందాలకు, ప్రత్యేకతలకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. సాధారణంగా పర్యాటకులు సరస్సుల వద్దకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఈత కొట్టడానికి లేదా బోటింగ్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. కానీ, ప్రపంచంలో ఒక సరస్సు ఉంది, దానిని చూస్తే ఎవరైనా భయపడాల్సిందే. దానిని ప్రజలు మృత్యు సరస్సు (Lake of Death) అని పిలుస్తారు. ఈ సరస్సులో ఈత కొట్టడం అంటే మృత్యువును ఆహ్వానించడమే. ఆఫ్రికాలో ఉన్న లేక్ విక్టోరియా (Lake Victoria) చూడటానికి ఎంతో అందంగా ఉన్నప్పటికీ, దీని వెనుక దాగి ఉన్న ప్రమాదాలు ఎంతో భయంకరమైనవి.
లేక్ విక్టోరియా : ఆఫ్రికాకు జీవనాడి.. కానీ మృత్యుకూపమే
లేక్ విక్టోరియా ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద మంచి నీటి సరస్సులలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఇది సుమారు 70 వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది. ఆఫ్రికా ఖండంలో ఈ సరస్సు అత్యంత కీలకమైన నీటి వనరుగా గుర్తింపు పొందింది. ఇంతటి విశాలమైన నీటి వనరు ఉన్నప్పటికీ, దీనిని లేక్ ఆఫ్ డెత్ అని పిలవడానికి బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. దీని అందం వెనుక ఉన్న ప్రమాదం పర్యాటకులను, స్థానికులను ఎప్పుడూ భయపెడుతూనే ఉంటుంది.
లేక్ విక్టోరియా : మూడు దేశాలతో అనుసంధానం
భౌగోళికంగా చూస్తే, ఈ లేక్ విక్టోరియా ఆఫ్రికాలోని మూడు ప్రధాన దేశాలతో అనుసంధానమై ఉంది. కెన్యా, టాంజానియా, ఉగాండా దేశాల సరిహద్దుల్లో ఈ సరస్సు విస్తరించి ఉంది. అంతేకాకుండా, ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన నదిగా పేరున్న నైలు నదికి ఇదే అతిపెద్ద నీటి వనరు లేదా జల రాశిగా ఉంది. ఈ సరస్సులో సుమారు 80 చిన్నవి, పెద్దవి అయిన ద్వీపాలు ఉన్నాయి. ఈ ద్వీపాలు చూడటానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇక్కడి పరిస్థితులు మాత్రం అత్యంత ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి.
లేక్ విక్టోరియా : ఏటా 5 వేల మంది జలసమాధి
ఈ సరస్సు ఎంత ప్రమాదకరమో చెప్పడానికి ఇక్కడ నమోదవుతున్న మరణాల సంఖ్యే నిదర్శనం. ప్రతి సంవత్సరం ఈ సరస్సులో మునిగిపోవడం వల్ల సుమారు 5,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడి వాతావరణం అనూహ్యంగా మారిపోవడం, ప్రజల్లో సరైన అవగాహన లేకపోవడం.
వాతావరణం ఒక్కసారిగా క్షీణించడం వల్ల నీటిలో ఉన్నవారు ప్రమాదంలో పడుతుంటారు. అందుకే ఇక్కడ ఈత కొట్టడాన్ని అత్యంత ప్రమాదకరమైన చర్యగా భావిస్తారు. అయినప్పటికీ, అవగాహన రాహిత్యం వల్ల మరణాల సంఖ్య ఏటా పెరుగుతూనే ఉంది.
లేక్ విక్టోరియా : నత్తలే ఇక్కడ యమధూతలు
కేవలం నీటిలో మునిగిపోవడం వల్ల మాత్రమే ఇక్కడ ప్రాణహాని జరగడం లేదు. ఈ సరస్సులో నివసించే ప్రమాదకరమైన జీవులు కూడా మనుషుల ప్రాణాలకు ముప్పు తెస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ నీటిలో ఒక ప్రత్యేక రకమైన నత్తలుఉన్నాయి. ఇవి అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి. ఈ నత్తల ద్వారా సిస్టోసోమియాసిస్ అనే తీవ్రమైన వ్యాధి వ్యాపిస్తుంది. దీనినే బిల్హార్జియా అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ వ్యాధి ఒక పరాన్నజీవి వల్ల వస్తుంది. ఈ పరాన్నజీవి జీవిత చక్రం మనిషి, నత్త రెండింటితో ముడిపడి ఉంటుంది. ఈ వ్యాధిని మొట్టమొదట 1850లో కనుగొన్నారు.
లేక్ విక్టోరియా : మూడు రోజులు వేచి చూసే మృత్యువు
ఈ పరాన్నజీవులు పనిచేసే విధానం చాలా విచిత్రంగా, భయానకంగా ఉంటుంది. సరస్సు నీటిలో ఉండే ఈ పరాన్నజీవులు మొదట నత్తలలో పెరుగుతాయి. ఆ తర్వాత అవి నత్త నుంచి బయటకు వచ్చి తిరిగి నీటిలోకి చేరతాయి. నీటిలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఇవి సుమారు మూడు రోజుల పాటు ఈదుతూ మనుషుల కోసం వేచి చూస్తాయి. ఎవరైనా వ్యక్తి ఈ సమయంలో సరస్సులో స్నానానికి దిగితే లేదా ఈత కొడితే, ఈ పరాన్నజీవి చర్మం ద్వారా వారి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీనివల్ల తీవ్రమైన దురద, చర్మంపై ఎర్రటి దద్దుర్లు, మంట పుడుతుంది. దీనిని స్విమ్మర్స్ ఇచ్ అని పిలుస్తారు.
సరైన సమయంలో చికిత్స అందకపోతే ఈ పరిస్థితి మరింత విషమిస్తుంది. జ్వరం, తీవ్రమైన బలహీనత, కడుపు నొప్పి, రక్తహీనత వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులకు కూడా దారితీయవచ్చు. అందుకే లేక్ విక్టోరియాలో ఈత కొట్టడం అంటే మృత్యువుతో చెలగాటం ఆడటమే అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.