Iran Israel war: ప్రపంచం ఎప్పుడూ చూడని దాడులు చేస్తాం.. ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Iran Israel war: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా జరిపిన సైనిక దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం ఖమేనీ మరణించినట్టు ఇరాన్ అధికారిక వర్గాలు ధృవీకరించాయి. ఈ ఘటనతో మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది.
ఖమేనీ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ధృవీకరణ
అమెరికా–ఇజ్రాయెల్ దళాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ప్రత్యేక ఆపరేషన్లో ఖమేనీ మరణించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ దాడుల్లో ఖమేనీతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. ఖమేనీ చాలాకాలంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలకు ప్రధాన వ్యూహాత్మక ప్రత్యర్థిగా గుర్తింపు పొందారు. ఆయనపై జరిగిన ఈ దాడిని ఇరాన్ నాయకత్వంపై నేరుగా జరిగిన దాడిగా భావిస్తున్నారు.
40 రోజుల సంతాపం ప్రకటించిన ఇరాన్ ప్రభుత్వం
ఖమేనీ మరణాన్ని దేశానికి తీరని లోటుగా పేర్కొన్న ఇరాన్ ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా 40 రోజుల అధికారిక సంతాపాన్ని ప్రకటించింది. ఖమేనీని “విప్లవ నాయకుడు”గా అభివర్ణిస్తూ ప్రభుత్వ వర్గాలు నివాళులు అర్పించాయి. ఖమేనీ హత్యను మహా నేరంగా పేర్కొన్న ఇరాన్ కేబినెట్, దీనికి ధీటైనా ప్రతిస్పందన తప్పదని స్పష్టం చేసింది. సరైన సమాధానం ఇచ్చే వరకు వెనక్కి తగ్గబోమని హెచ్చరించింది.
ప్రతీకారం తప్పదన్న రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ హెచ్చరిక
ఇరాన్ సైనిక వ్యవస్థలో కీలకమైన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ ఖమేనీ మృతిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తమ సుప్రీం నేతను హత్య చేసిన వారికి కఠిన పరిణామాలు తప్పవని హెచ్చరించింది. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా స్థావరాలపై భారీ స్థాయిలో ప్రతీకార దాడులకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సంకేతాలు ఇచ్చింది. త్వరలోనే ప్రపంచం ఎప్పుడూ చూడని విధంగా దాడులు జరగవచ్చని పేర్కొంది.
కీలక నేతల మరణం… కొత్త కమాండర్ నియామకం
ఈ దాడుల్లో ఖమేనీకి సన్నిహితంగా ఉన్న సీనియర్ నేత అలి షమ్ఖానితో పాటు ఐఆర్జీసీ చీఫ్ మొహమ్మద్ పాక్పూర్ కూడా మరణించినట్లు ఇరాన్ వెల్లడించింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఐఆర్జీసీకి కొత్త కమాండర్గా మాజీ రక్షణ మంత్రి అహ్మద్ వాహిదిని నియమించారు. సైనిక చర్యలు మరింత కఠినంగా కొనసాగుతాయని సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న యుద్ధ భయం
ఖమేనీ మరణంతో అమెరికా–ఇజ్రాయెల్–ఇరాన్ మధ్య ఘర్షణ మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు జరిపితే పూర్తి స్థాయి యుద్ధానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉందని అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సైనిక కదలికలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇరాన్ ప్రకటించిన ప్రతీకార చర్యలు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయన్న దానిపై ప్రపంచం దృష్టి సారించింది.