Sai Pallavi: సీతగా సాయి పల్లవి 3 లుక్స్ వైరల్, అభిమానులు ఏమంటున్నారంటే?
Sai Pallavi: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'రామాయణ పార్ట్-1' ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ఇందులో సీతగా సాయి పల్లవి అదరగొట్టేసింది. స్వయంవరం, వనవాసం సహా ఆమె మూడు డిఫరెంట్ లుక్స్ను ట్రైలర్లో చూపించారు.
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Image Credit : Chatgpt AI And instagram
సీతగా మెరిసిన సాయి పల్లవి
దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'రామాయణ పార్ట్-1' ట్రైలర్ రిలీజైంది. అద్భుతమైన నటీనటులు, అదిరిపోయే వీఎఫ్ఎక్స్, పవర్ఫుల్ మ్యూజిక్తో వచ్చిన ఈ ట్రైలర్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. రామాయణంలో రాముడు, రావణుడు ఎంత ముఖ్యమో, సాధ్వి సీత కథ కూడా అంతే ముఖ్యం.
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Image Credit : Youtube
ఆయోధ్య రాణి.. ఆదర్శ నారి
సీతను స్త్రీలందరికీ ఆదర్శంగా భావిస్తారు. గతంలో సీత పాత్ర పోషించిన నటి దీపికా చిఖాలియాను చాలామంది దేవతలా ఆరాధించారు. ఆ తర్వాత రామాయణం ఆధారంగా ఎన్నో సినిమాలు, సీరియళ్లు వచ్చాయి. దీపికా తర్వాత మళ్లీ సాయి పల్లవి ఆ సీత పాత్రకు ప్రాణం పోసిందని ఈ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.
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Image Credit : Youtube
ట్రైలర్లో జనక నందిని
నాలుగు నిమిషాల ట్రైలర్లో జనక మహారాజు కూతురు సాయి పల్లవి కొన్ని సెకన్ల పాటే కనిపిస్తుంది. స్వయంవరం నాటి అమాయకత్వం, రాముడి ప్రియురాలిగా, భర్తతో పాటు అడవికి బయల్దేరిన జానకిగా ఆమెను చూపించారు. రాముడిపై మోజుపడిన శూర్పణఖ విషయంలో ఆమె చూపిన సహనం ఆకట్టుకుంటుంది.
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Image Credit : Youtube
మూడు లుక్స్లో సాయి పల్లవి
జనక మహారాజు కూతురు జానకిగా సాయి పల్లవి ఫస్ట్ లుక్ కనిపిస్తుంది. తర్వాత శ్రీరామచంద్రుడి పట్టపురాణిగా దర్శనమిస్తుంది. ఆ తర్వాత వనవాసం లుక్ను కూడా చూపించారు. ఇదే ట్రైలర్లో లక్ష్మణ రేఖ, పుష్పక విమానంలో సీతాపహరణం చిన్న ఝలక్ కూడా చూడొచ్చు. కానీ అశోకవనంలో ఉన్న సీత లుక్ను మాత్రం ఇంకా రివీల్ చేయలేదు.
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Image Credit : Youtube
లంకేశుడిగా యశ్ అదుర్స్
ఈ చిత్రంలో కన్నడ నటుడు యశ్ రావణుడిగా నటించాడు. ట్రైలర్ మొదలయ్యేది, ముగిసేది యశ్తోనే. గర్జిస్తున్న సింహాన్ని మచ్చిక చేసుకుంటున్న సీన్ అద్భుతంగా వచ్చింది. ఇక రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్ నటనకు కూడా మంచి మార్కులు పడుతున్నాయి.
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