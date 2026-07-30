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- Chicken Egg: కోడి కడుపులో గుడ్డు ఎలా తయారవుతుందో తెలుసా? ఒక్క ఎగ్ కోసం ఎంత టైమ్ పడుతుంది?
Chicken Egg: కోడి కడుపులో గుడ్డు ఎలా తయారవుతుందో తెలుసా? ఒక్క ఎగ్ కోసం ఎంత టైమ్ పడుతుంది?
Chicken Egg: గుడ్డు (EGG)వెరీ గుడ్.. చిన్నా పెద్దా ఎవరైనా సరే గుడ్డు తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదని డాక్టర్లు చెపుతుంటారు. అంత మంచి గుణాలు ఉన్న గుడ్డు ఎలా తయారవుతుంది? కోడి కడుపులో గుడ్డు రెడీ అవ్వడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?
అద్భుతమైన జీవ ఇంజనీరింగ్ ప్రక్రియ..
ప్రస్తుతం కాలంలో కోడిగుడ్డు వినియోగం భారీగా పెరిగిపోయింది. గుడ్డు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది కావడంతో చిన్నా పెద్దా అంతా గుడ్డు తినాలన్న అవేర్నెస్ పెరిగిపోతుంది. ఫిట్ గా ఉండాలనుకునే వారు, డైట్ ప్లాన్ లో ఉన్నవారు చాలామంది తమ ఆహారంలోగుడ్డును చేర్చుకుంటున్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగా గుడ్డు రేట్లు కూడా ఆకాశాన్నిఅంటుతున్నాయి. గుడ్డు వెరీ గుడ్డు సరే మరి ఈ గుడ్డు ఎలా తయారవుతుంది.
కోడి కడుపులో గుడ్డు తయారా ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుంది. కోడి శరీరంలో గుడ్డు రూపాంతరం చెందడం అనేది ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఒక అద్భుతమైన జీవ ఇంజనీరింగ్ ప్రక్రియ. చాలామంది ఇది మందులు లేదా రసాయనాల వల్ల జరుగుతుందని భావిస్తారు. కానీ నిజానికి ఇది సంపూర్ణంగా రూపుదిద్దుకున్న ఒక సహజమైన శారీరక వ్యవస్థ.
గుడ్డు తయారీ ప్రక్రియ దశలు
కోడి ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ ప్రధానంగా అండాశయం (Ovary) , అండనాళం (Oviduct) అనే భాగాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. గుడ్డు తయారీ ప్రక్రియ క్రమబద్ధంగా దశలవారీగా జరుగుతుంది.
అండాశయం (Ovary) - పసుపు సొన రూపకల్పన
కోడి శరీరంలోని అండాశయంలో చిన్న చిన్న పసుపు రంగు సొనలు (Yolks) విడివిడిగా ఎదుగుతాయి. వీటిలో బాగా పరిపక్వం చెందిన ఒక సొన విడుదలయ్యి అండనాళం (Oviduct) లోకి ప్రవేశించడంతో అసలైన గుడ్డు తయారీ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.
మాగ్నం (Magnum) - తెల్ల సొన (అల్బుమిన్) పొర
పసుపు సొన అండనాళంలోని మొదటి ప్రాథమిక భాగమైన 'మాగ్నం' గుండా ప్రయాణిస్తుంది. ఇక్కడ దాని చుట్టూ ద్రవ రూపంలో ఉండే తెల్ల సొన (అల్బుమిన్) చేరుతుంది. ఈ ప్రక్రియకు సుమారు 3 గంటల సమయం పడుతుంది.
ఇస్తమస్ (Isthmus) - కవచ పొరలు
ఆ తర్వాత ఇది 'ఇస్తమస్' అనే భాగానికి చేరుకుంటుంది. ఇక్కడ గుడ్డు తెల్ల సొన చుట్టూ రెండు పల్చని అంతర్గత పొరలు (Shell Membranes) ఏర్పడతాయి. ఇవి గుడ్డుకు ప్రాథమిక ఆకృతిని ఇవ్వడమే కాకుండా లోపలి భాగానికి క్రిమి సంహారక రక్షణగా నిలుస్తాయి.
షెల్ గ్లాండ్ (Shell Gland) - గట్టి పెంకు నిర్మాణం
ఈ వ్యవస్థలోనే అత్యంత కీలకమైన భాగం 'షెల్ గ్లాండ్' లేదా గర్భాశయం. ఇక్కడే గుడ్డు దాదాపు 20 గంటల పాటు ఉండిపోతుంది. ఈ సమయంలో రక్తప్రసరణ ద్వారా అందే కాల్షియం కార్బోనేట్ క్రమంగా పేరుకుపోయి, గుడ్డుపై గట్టి పెంకును (Egg Shell) తయారు చేస్తుంది.
ఒక గుడ్డు తయారవ్వడానికి ఎంత టైమ్ పడుతుంది?
ఒక సంపూర్ణ గుడ్డు రూపాంతరం చెంది బయటకు రావడానికి కోడికి 24 నుండి 26 గంటల సమయం (దాదాపు ఒక రోజు) పడుతుంది . గుడ్డు బయటకు వచ్చిన 30-40 నిమిషాల వ్యవధిలోనే తదుపరి పసుపు సొన అండనాళంలోకి విడుదలవుతుంది. అందుకే ఒక ఆరోగ్యకరమైన కోడి దాదాపు ప్రతి రోజూ ఒక గుడ్డును పెట్టగలుగుతుంది. పెంపకం కేంద్రాల్లో లేదా మనం రోజువారీ ఆహారంలో తీసుకునే గుడ్లు అత్యధిక ఫలదీకరణం చెందనివి. అంటే వీటి తయారీకి పుంజు (Rooster) తో సంబంధం ఉండదు, వీటి నుండి పిల్లలు బయటకు రావు. వాణిజ్య పెంపకంలో గుడ్ల ఉత్పత్తి క్రమాన్ని క్రమబద్ధీకరించడానికి కాంతి, (Light) సమతుల్య ఆహారాన్ని ఉపయోగిస్తారు, కానీ ఇది సంపూర్ణ సహజ జీవక్రియే తప్ప ఎటువంటి కృత్రిమ మందుల ఫలితం కాదు.