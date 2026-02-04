Surrogacy: అసలు సరోగసి అంటే ఏంటి.? ఈ విధానంలో పిల్లలు ఎలా పుడతారు.?
Surrogacy: ఉపాసన కవలలకు జన్మనిచ్చింది తెలిసిందే. అయితే సరోగసి విధానంలో ఆమె తల్లి అయ్యారంటూ ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు సరోగసి అంటే ఏంటి.? ఈ విధానంలో పిల్లలు ఎలా పుడతారో తెలుసుకుందాం.
ఫేక్ న్యూస్కి చెక్ పెట్టిన రామ్ చరణ్
ఉపాసన సరోగసి విధానంలో పిల్లలకు జన్మనిచ్చారంటూ సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఫేక్ వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. అయితే ఈ వార్తలకు చెక్ పెట్టాలనో మరో కారణంతోనో కానీ రామ్ చరణ్ ఓ ఫొటోను పోస్ట్ చేశారు. డెలివరీకి ముందు ఉపాసనతో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేసి పుకార్లకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో సరోగసి విధానం గురించి మరోసారి చర్చ నడుస్తోంది.
సరోగసి అంటే ఏమిటి?
సరోగసి అనేది పిల్లలు కలగలేని దంపతులకు ఒక ప్రత్యామ్నాయ మార్గం. ఒక మహిళ తన గర్భంలో మరో దంపతుల బిడ్డను మోసి ప్రసవించడం ఈ విధానం. ప్రసవం తర్వాత ఆ బిడ్డను అసలు తల్లిదండ్రులకు అప్పగిస్తారు. సాధారణంగా ఆరోగ్య సమస్యలు, గర్భం దాల్చలేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు సరోగసిని ఎంపిక చేస్తారు.
సరోగసి అవసరం ఎందుకు వస్తుంది?
కొన్ని సందర్భాల్లో మహిళకు గర్భం దాల్చడం ప్రమాదకరం కావచ్చు. కొందరికి గర్భాశయం లేకపోవచ్చు లేదా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండొచ్చు. అలాగే వరుస గర్భస్రావాలు ఎదురైనవారు, క్యాన్సర్ చికిత్స కారణంగా గర్భధారణ సాధ్యం కానివారు కూడా ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సరోగసి ఆశగా మారుతుంది.
సరోగసి విధానం ఎలా ఉంటుంది?
ముందుగా వైద్య పరీక్షలు జరుగుతాయి. బిడ్డకు కావాల్సిన అండం, వీర్యం ద్వారా ప్రయోగశాలలో భ్రూణం తయారు చేస్తారు. ఆ భ్రూణాన్ని సరోగేట్ మదర్ గర్భాశయంలో ప్రవేశపెడతారు. ఆమె గర్భకాలం మొత్తం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంటుంది. ప్రసవం పూర్తయ్యాక బిడ్డను అసలు తల్లిదండ్రులకు అప్పగిస్తారు.
సరోగసి ఎన్ని రకాలు.?
సరోగసిలో ప్రధానంగా రెండు రకాలు ఉన్నాయి.
మొదటిది జెస్టేషనల్ సరోగసి. ఇందులో సరోగేట్ మహిళకు బిడ్డతో జన్యుపరమైన సంబంధం ఉండదు.
రెండవది ట్రెడిషనల్ సరోగసి. ఇందులో సరోగేట్ మహిళ అండం ఉపయోగిస్తారు.
ప్రస్తుతం ఎక్కువగా జెస్టేషనల్ విధానానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.
భారత్లో సరోగసి చట్టాలు ఏమంటున్నాయి?
భారత్లో సరోగసిపై కఠిన నియమాలు ఉన్నాయి. వాణిజ్య సరోగసికి అనుమతి లేదు. బంధువులు మాత్రమే ఉచితంగా సరోగసి చేయగలరు. వైద్య అవసరం తప్పనిసరి. ప్రభుత్వ అనుమతి, రిజిస్ట్రేషన్, చట్టపరమైన ఒప్పందాలు తప్పనిసరి అవుతాయి. ఈ చట్టాల ఉద్దేశ్యం మహిళల దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకోవడం.