Cancer Symptoms: క్యాన్సర్ విషయంలో 5 లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు
Cancer Symptoms: గత ఐదేళ్లుగా భారతదేశంలో క్యాన్సర్ మరణాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో క్యాన్సర్ తొలిదశ లక్షణాలను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. లేకపోతే డేంజర్లో పడ్డట్లే.
భారత్లో పెరుగుతున్న క్యాన్సర్ మరణాలు
గత ఐదేళ్లుగా ఇండియాలో క్యాన్సర్ మరణాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. 2021 నుంచి 15,000 క్యాన్సర్ మరణాలు నమోదయ్యాయి. శరీరంలో కణాలు అదుపులేకుండా పెరిగి, ఇతర భాగాలకు వ్యాపించడాన్నే క్యాన్సర్ అంటారు.
క్యాన్సర్ లక్షణాలు.. చికిత్సా విధానాలు
ఎంత విశ్రాంతి తీసుకున్నా తగ్గని అలసట
క్యాన్సర్ మొదటి లక్షణం తీవ్రమైన అలసట. ఎంత విశ్రాంతి తీసుకున్నా ఈ అలసట తగ్గదు. ఇది లుకేమియా వంటి బ్లడ్ క్యాన్సర్కు లేదా పోషకాలను గ్రహించకుండా చేసే ఇతర క్యాన్సర్లకు సంకేతం కావచ్చు. ఇలాగే కొనసాగితే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి.
శరీరంలో అసాధారణ గడ్డలు, వాపులు
చర్మం కింద, రొమ్ములో లేదా లింఫ్ నోడ్స్లో కొత్తగా గడ్డలు, వాపులు కనిపిస్తే అది ట్యూమర్ పెరుగుదలకు సంకేతం కావచ్చు. ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తే చికిత్స అంత విజయవంతం అవుతుంది.
చర్మం, పుట్టుమచ్చల్లో వచ్చే మార్పులు
చర్మం రంగు నల్లగా, పసుపు రంగులోకి మారడం, పుట్టుమచ్చలు, పులిపిర్లు, చర్మంపై గాయాలలో ఆకస్మిక మార్పులు చర్మ క్యాన్సర్కు సంకేతాలు కావచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటివి కనిపిస్తే డాక్టర్ను సంప్రదించండి.
ఎడతెరిపి లేకుండా దగ్గు, మింగడంలో ఇబ్బంది
ఎక్కువ కాలం దగ్గు తగ్గకపోవడం, ఆహారం మింగడంలో ఇబ్బంది వంటివి ఊపిరితిత్తులు, గొంతు, అన్నవాహిక క్యాన్సర్లకు లక్షణాలు. దగ్గుతో పాటు రక్తం పడినా, నొప్పి ఉన్నా వెంటనే డాక్టర్ను కలవడం చాలా ముఖ్యం.
మల, మూత్ర విసర్జనలో మార్పులు
మలబద్ధకం, విరేచనాలు, మలంలో రక్తం, మూత్ర విసర్జన సమయంలో నొప్పి లేదా మూత్రంలో రక్తం కనిపించడం వంటి లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.