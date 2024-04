సమ్మర్ లో స్విమ్మింగ్ పూల్ కి వెళ్తున్నారా..? మీ చర్మాన్ని ఇలా కాపాడుకోండి..!

స్మిమ్మింగ్ పూల్ లో వాటర్ పాడవ్వకుండా ఉండేందుకు కెమికల్స్ కలుపుతూ ఉంటారు. ఆ నీటిలో ఎక్కువ సేపు ఆడుకోవడం వల్ల చర్మ సంబంధిత సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి.

బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో కాస్త ఉపశనం కోసం దాదాపు ఎక్కువ మంది స్విమ్మింగ్ పూల్ కి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ నీటిలో దిగగానే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది. ఆ నీటిలో నుంచి మళ్లీ బయటకు రావాలని అనిపించదు. కానీ... స్మిమ్మింగ్ పూల్ లో వాటర్ పాడవ్వకుండా ఉండేందుకు కెమికల్స్ కలుపుతూ ఉంటారు. ఆ నీటిలో ఎక్కువ సేపు ఆడుకోవడం వల్ల చర్మ సంబంధిత సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటివి రాకుండా ఉండేందుకు.. ముందుగానే మనం కొన్ని స్కిన్ కేర్ టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. మరి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే... చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం,....

స్విమింగ్ కి వెళ్లడానికి ముందు , తర్వాత.. చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే... స్విమ్మింగ్ పూల్ వాటర్ లో క్లోరిన్ ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో ఉన్న సహజ నూనెలను తొలగిస్తుంది. అందుకే... పూల్ లోకి దిగే ముందు క్లోరిన్ న్యూట్రలైజింగ్ లోషన్‌ను చర్మానికి రాసుకోవాలి. ఈ లోషన్‌లో కలబంద, బీస్వాక్స్ మొదలైన మాయిశ్చరైజర్‌లు ఉంటాయి. ఇది చర్మాన్ని తేమగా మార్చడానికి సహాయపడుతుంది, మీరు ఈ లోషన్‌ను కనుగొనలేకపోతే, కొబ్బరి లేదా ఆలివ్ నూనె వంటి ఏదైనా నూనెను వాడండి. వాటర్ లోని క్లోరిన్ నుంచి ఇది మీ చర్మాన్ని కాపాడుతుంది.

స్విమ్మింగ్ పూల్ లో దిగే ముందు చేయాల్సినవి. సూర్యుడి హానికరమైన UV కిరణాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడానికి ఫుల్ స్లీవ్ స్విమ్మింగ్ గేర్‌ని ధరించండి.

ఈతకు 20 నిమిషాల ముందు ఎల్లప్పుడూ మంచి మొత్తంలో వాటర్ ప్రూఫ్ సన్‌స్క్రీన్‌ని అప్లై చేయండి

పూల్‌లోకి ప్రవేశించే ముందు చర్మాన్ని తడుపుకోవాలి.

క్లోరిన్ పోస్ట్ స్విమ్‌ను గోరువెచ్చని నీటి షవర్‌తో శుభ్రం చేసుకోండి

ఈత తర్వాత చర్మాన్ని తేమగా మార్చండి. అలాగే ఒకరు మళ్లీ సూర్యరశ్మికి గురికావలసి వస్తే, సన్‌స్క్రీన్ పొరను వర్తించండి



స్విమ్మింగ్ పూల్ లో దిగే సమయంలో చేయకూడనిది... తడి, క్లోరినేటెడ్ వాటర్ దుస్తులలో ఎక్కువసేపు ఉండకండి

40-60 నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు పూల్‌లో ఉంటే, వీలైతే సన్‌స్క్రీన్‌ని మళ్లీ అప్లై చేయండి. ఎందుకంటే చాలా సన్‌స్క్రీన్‌లు 40 నిమిషాల వరకు నీటి నిరోధకతను కలిగి ఉంటాయి.

ఈత తర్వాత స్నానం చేయడానికి కఠినమైన సబ్బులు , షాంపూలను ఉపయోగించవద్దు.

శరీరాన్ని పొడిగా తుడవండి, తడిగా ఉంటే... చర్మంపై ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

పెదవుల కోసం: మీ పెదవులు సన్‌బర్న్ , డీహైడ్రేషన్‌కు కూడా గురవుతాయి, కాబట్టి ఈత కోసం బయలుదేరే ముందు SPFతో లిప్ బామ్‌ను అప్లై చేయండి. ముఖ్యంగా మీరు నీటిలో ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నట్లయితే, క్రమం తప్పకుండా రాసుకోవాలి. దీని వల్ల పెదాలు కూడా పాడవ్వకుండా ఉంటాయి.