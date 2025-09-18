Hair Growth: జుట్టు రాలుతోందని తెగ ఫీలవుతున్నారా? ఆవ నూనెతో ఇలా చేస్తే మ్యాజిక్
Hair Growth: జుట్టు రాలడం ఇటీవల సర్వసాధారణంగా మారింది. దీంతో రకరకాల ప్రయాత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఆవ నూనెతో ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. ఇంతకీ ఈ నూనెను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
ఆవ నూనె + మెంతి గింజలు
మెంతిలో ప్రోటీన్, ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆవ నూనెలో మెంతి గింజలు వేసి మరిగించి తలకు పట్టిస్తే, తల చర్మానికి పోషణ లభిస్తుంది. ఇది జుట్టు మూలాలను బలపరచి రాలిపోవడం తగ్గిస్తుంది.
ఆవ నూనె + కరివేపాకు
కరివేపాకులో విటమిన్ B, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి అకాలంలో జుట్టు తెల్లబడకుండా కాపాడతాయి. ఆవ నూనెలో కరివేపాకు వేసి వేడి చేసి తలకు రాసుకుంటే సహజంగా జుట్టు పెరుగుదల మెరుగవుతుంది.
ఆవ నూనె + ఉల్లిపాయ రసం
ఉల్లిపాయ రసంలో సల్ఫర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కొత్త జుట్టు పెరగడానికి అవసరమైన కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. ఉల్లిపాయ రసాన్ని ఆవ నూనెతో కలిపి మసాజ్ చేస్తే, కొత్త జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుంది.
ఆవ నూనె + వేప ఆకులు
వేప ఆకులు యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఆవ నూనెలో వేప ఆకులు వేసి మరిగించి తలకు రాసుకుంటే చుండ్రు తగ్గుతుంది, తల చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
ఆవ నూనె + కలబంద జెల్
కలబంద జెల్ జుట్టును లోతుగా కండిషన్ చేస్తుంది. ఆవ నూనెలో కలబంద కలిపి తలకు రాసుకుంటే జుట్టు పొడిబారకుండా, మృదువుగా, మెరిసేలా మారుతుంది.
ఎలా ఉపయోగించాలి?
* ముందు ఆవ నూనెను కొంచెం వేడి చేయాలి.
* పై పదార్థాల్లో ఏదైనా ఒకదాన్ని కలిపి తలకు పట్టాలి.
* కనీసం 1 గంట లేదా రాత్రంతా అలాగే ఉంచాలి.
* మరుసటి రోజు తేలికపాటి షాంపూతో కడగాలి.
* వారానికి రెండుసార్లు ఇలా చేస్తే, జుట్టు రాలడం తగ్గి బలంగా పెరుగుతుంది.