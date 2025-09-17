- Home
- zodiac sign: ఈ రాశుల వారు ఊపిరి పీల్చుకోండి.. శని పై గురు దృష్టితో అక్టోబర్ నుంచి మీ కష్టాలన్నీ పరార్
zodiac sign: శని ప్రస్తుతం మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. దీంతో పలు రాశుల వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే అక్టోబర్ 19 నుంచి డిసెంబర్ 5 వరకు గురుడు శనిపై దృష్టి సారించనున్నాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి కష్టాలు తీరనున్నాయి.
మేష రాశి
* ఉద్యోగులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది, నిరుద్యోగులకు విదేశీ ఆఫర్లు లభిస్తాయి.
* అనుకోని విధంగా ఆదాయం పెరుగుతుంది, కోర్టు–ఆస్తి వివాదాలు సానుకూలంగా పరిష్కారం అవుతాయి.
* సొంత ఇల్లు కొనుగోలు యోగం, కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరగనున్నాయి.
* పిల్లల విజయాలు కుటుంబానికి గౌరవం తెస్తాయి.
సింహ రాశి
* అష్టమ శని ప్రభావం తగ్గిపోతుంది, ఆకస్మికంగా డబ్బు లభిస్తుంది.
* ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, జీతాలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
* విదేశీ ప్రయాణాలు, వ్యాపారాల్లో కొత్త విస్తరణలు జరుగుతాయి.
* గృహం, వాహనం కొనుగోలు యోగం కలుగుతుంది.
కన్య రాశి – శుభ పరిణామాలు
* శని వల్ల వచ్చిన ఇబ్బందులు తొలగి ఉద్యోగ ప్రగతి సాధ్యమవుతుంది.
* ఆస్తి లాభాలు, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కలుగుతాయి.
* ప్రముఖుల మధ్య గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది.
* కుటుంబ సౌఖ్యం పెరిగి రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి – శని దోషం తగ్గింపు
* అర్ధాష్టమ శని దోషం తగ్గిపోవడంతో అన్ని పనులు విజయవంతం అవుతాయి.
* ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి, తల్లి వైపు నుంచి లాభాలు వస్తాయి.
* ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, అధికార యోగం లభిస్తుంది.
* పెళ్లి, గృహ ప్రవేశం వంటి శుభకార్యాలు జరుగుతాయి.
కుంభం:
* శని ప్రభావం తగ్గిపోవడంతో ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది.
* పదోన్నతి, కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి.
* కుటుంబ సుఖ సంతోషాలు పెరుగుతాయి.
మీనం:
* రాశి అధిపతి గురువు దృష్టి కారణంగా ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది.
* వ్యాపారాల్లో విస్తరణ, విదేశీ ఆఫర్లు కలుగుతాయి.
* సంతాన సాఫల్యం, పెళ్లి సంబంధాల్లో అనుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి.