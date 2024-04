రోజులో ఐదు నిమిషాలు కేటాయిస్తే.. ఆరోగ్యం మీ సొంతం..!

. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, మధుమేహం, గుండె సమస్యలు , మరణం వంటి వ్యాధులకు నిశ్చల జీవనశైలి ప్రధాన ప్రమాద కారకాల్లో ఒకటి.

ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఎవరు మాత్రం కోరుకోరు. దాని కోసం పచ్చి కూరగాయలు, ఆకులు తినేవాళ్లు కూడా ఉన్నారు. అయితే.. ఇవేమీ చేయకపోయినా.. మీ రోజులో కేవలం ఐదు నిమిషాల రూల్ పాటించడం వల్ల.. కూడా మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండగలరు అంటే నమ్ముతారా..? మరి ఆ ఐదు నిమిషాలు ఏం చేయాలో ..? ఏం చేస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటామో ఓసారి చూద్దాం...





శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల 95% మంది ఆరోగ్యం క్షీణించే ప్రమాదం ఉంది. వర్క్ ఫ్రం హోం చేస్తూ ఆఫీసులో, ఇంట్లో ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం వల్ల అనేక రోగాలు చనిపోతున్నాయని తెలుస్తోంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, మధుమేహం, గుండె సమస్యలు , మరణం వంటి వ్యాధులకు నిశ్చల జీవనశైలి ప్రధాన ప్రమాద కారకాల్లో ఒకటి. అందువల్ల, మీరు కూర్చునే సమయాన్ని తగ్గించడం అవసరం. దీన్ని ఎలా చేయవచ్చు? కొలంబియా యూనివర్శిటీ మెడికల్ సెంటర్ (న్యూయార్క్)లో బిహేవియరల్ మెడిసిన్ ప్రొఫెసర్ కీత్ డియాజ్, ఈ నిశ్చల జీవనశైలిని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి మంచి మార్గాన్ని సూచిస్తున్నారు.



అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ జర్నల్‌లో ప్రచురించబడిన ఈ అధ్యయనం: పరిశోధనా బృందం 11 మంది వాలంటీర్లను నియమించింది. ఎనిమిది గంటల పాటు కుర్చీలో కూర్చోవాలని సూచించింది. వారు ల్యాప్‌టాప్‌లలో పని చేయడానికి, వారి ఫోన్‌లను చదవడానికి , ఉపయోగించడానికి అనుమతించారు. వారంతా 40 నుండి 60 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉన్నారు. వారికి ఎలాంటి మధుమేహం లేదా అధిక రక్తపోటు లేదు. వారు ఐదు రోజుల పాటు క్రింది ఐదు పద్ధతులను పరీక్షించారు: మొదటిది, ఎనిమిది గంటల పాటు నడవడం లేదు; అప్పుడు ప్రతి అరగంటకు ఒక నిమిషం, ప్రతి గంటకు ఒక నిమిషం, ప్రతి అరగంటకు ఐదు నిమిషాలు చివరికి ప్రతి గంటకు ఐదు నిమిషాలు నవడం అలా చేయించారు.





ఏది మంచిదో తెలుసా?

ప్రతి అరగంటకు ఐదు నిమిషాలు లేచి నడవడం వల్ల ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇది రక్తంలో గ్లూకోజ్ , రక్తపోటు రెండింటినీ గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. కార్డియోమెటబోలిక్ ప్రమాద కారకాలు ప్రతిసారీ తగ్గుతాయి. రోజంతా కూర్చోవడంతో పోలిస్తే, ఇది రక్తంలో చక్కెర స్పైక్‌లను 58% తగ్గిస్తుంది, పరిశోధకులు పరీక్షలో పాల్గొనేవారి మానసిక స్థితి, అలసట , పనితీరు స్థాయిలను కొలుస్తారు. అలసటలో గణనీయమైన తగ్గింపు , మానసిక స్థితి మెరుగుదల అన్ని రకాల నడకలను గమనించారు. కొందరు ఎనిమిది గంటలు కూర్చొని పనిచేస్తూ ఉదయం లేదా సాయంత్రం పదివేల అడుగులు వేస్తారు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఇది కూడా మంచిదే. కానీ, ప్రతి గంటకు ఐదు నిమిషాలు లేదా ప్రతి అరగంటకు ఐదు నిమిషాలు కూర్చోవడం ఇంకా మంచిదని వారు చెబుతున్నారు.



నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, రోజూ కనీసం 10,000 అడుగులు క్రమం తప్పకుండా నడిచే వారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. నడక అలవాటు లేని, పగటిపూట ఎలాంటి వ్యాయామాలు చేయని వారి కంటే ఇలా నడిచే వారు కనీసం ఐదేళ్లు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తారని సర్వేలు చెబుతున్నాయి. జర్మనీలో పదివేల మందిపై నిర్వహించిన అధ్యయనం ఇది.



దీన్ని ఎలా చేయవచ్చు?

- రోజంతా ఎక్కువు సేపు కదలడానికి కారణాలను కనుగొనండి.

- తాగే నీటిని సీటుకు దూరంగా ఉంచండి. ఆ వాటర్ వంక కోసం వెళ్లి నడుస్తూ వెళ్లి తాగండి.

- మెట్లు పైకి క్రిందికి వెళ్ళండి. అది ఇంకా మంచిది. ఇది మీ గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.

- ఫోన్ వచ్చినప్పుడు నిలబడి నడవడం ప్రాక్టీస్ చేయండి.

- ఇంట్లో చేతులకుర్చీలు పెట్టుకోవద్దు. అందులో కూర్చుంటే లేవాలనిపించదు.

- ఇంటి నుండి పని చేస్తున్నట్లయితే mattress లేదా ఫోమ్ బెడ్ మీద కూర్చోవద్దు.