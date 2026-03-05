Hair Care Tip: రోజూ ఇదొక్కటి తింటే.. ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు
Hair Care Tip: ఈ కంప్యూటర్ యుగంలో జుట్టు రాలడం ప్రతి ఒక్కరికీ సమస్యే. అందుకోసం రకరకాల షాంపూలు,హెయిర్ ప్యాక్ లు, కాస్ట్లీ ఫుడ్ తీసుకుంటారు. కానీ ఇవేవీ అక్కర్లేదు. రోజూ ఇదొక్కటి తింటే ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు.
జుట్టు పెరుగుదలకు చిలగడదుంప
జుట్టు రాలడం, జుట్టు బలహీనంగా మారడం వంటి సమస్యలు ఈ రోజుల్లో చాలా మందిని ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. సరైన డైట్ లేకపోవడం, పోషకాహార లోపం, ఒత్తిడి వంటి కారణాలతో జుట్టు ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. కొన్ని పోషకాహారాలు జుట్టు పెరుగుదలలో ఎంతో సహాయపడతాయి. వాటిలో చిలకడదుంప (Sweet Potato) ఒకటి.
స్వీట్ పొటాటోతో జుట్టు మందంగా, ఆరోగ్యంగా
చిలకడదుంపలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ E, ఐరన్, బీటా కెరోటిన్ వంటి అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మాడును ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ముఖ్యంగా బీటా కెరోటిన్ శరీరంలోకి వెళ్లిన తర్వాత విటమిన్ A గా మారుతుంది. కుదుళ్లనుంచి నేచురల్ ఆయిల్ ఉత్పత్తిని పెంచి జుట్టు పొడిబారకుండా కాపాడుతుంది.
జుట్టు బలంగా పెరగడానికి తల చర్మానికి సరైన రక్తప్రసరణ అవసరం. చిలకడదుంపలో ఉన్న పోషకాలు రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. దీంతో హెయిర్ ఫాలికల్స్ బలపడతాయి. కొత్త జుట్టు పెరుగుదలకి దోహదపడతాయి. క్రమంగా చిలకడదుంపను ఆహారంలో చేర్చడం వల్ల జుట్టు మందంగా, ఆరోగ్యంగా మారుతుంది.
చిలకడదుంపలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫ్రీ రాడికల్స్
ఇంకా చిలకడదుంపలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల జరిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తాయి. మాడును రక్షించి, జుట్టు ముందుగానే తెల్లబడే సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చు. అలాగే చిలకడదుంపలో ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరానికి మంచి జీర్ణం బాగా అవుతుంది. జీర్ణక్రియ బాగుంటే పోషకాలు సరిగ్గా శరీరానికి అందుతాయి. ఇది జుట్టు ఆరోగ్యానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మలబద్ధకం కూడా తగ్గుతుంది. కాస్త తిన్నా…కడుపు నిండిన భావం కలిగి ఫుడ్ కంట్రోల్ అవుతుంది.
పరిమిత మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిది
చిలకడదుంపను ఉడకబెట్టి తినవచ్చు, కూరలలో వేసుకోవచ్చు లేదా స్నాక్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. అయితే పరిమిత మోతాదులో తీసుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, సరైన నిద్ర, ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం వంటి జీవనశైలి మార్పులతో పాటు చిలకడదుంప వంటి పోషకాహారాన్ని తీసుకుంటే జుట్టు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. నేచురల్ గా జుట్టు పెరుగుదల కోరుకునేవారికి చిలకడదుంపతో ఫలితం చూడొచ్చు.