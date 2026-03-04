Watermelon: పుచ్చకాయను ఫ్రిజ్లో పెట్టుకొని తినొచ్చా? తింటే ఏమవుతుంది?
వేసవికాలం వచ్చిందంటే చాలు పుచ్చకాయలు కుప్పలు తెప్పలుగా కనిపిస్తాయి. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు అందరూ వీటిని ఇష్టంగా తింటారు. అయితే పుచ్చకాయను ఫ్రిజ్ లో పెట్టి తినొచ్చా? లేదా అనే డౌట్ చాలామందిలో ఉంటుంది. నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ చూద్దాం.
పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
పుచ్చకాయలో విటమిన్ C, A, పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యం, చర్మ కాంతికి సహాయపడతాయి. అంతేకాదు పుచ్చకాయ, శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం కలిగి ఉంటుంది. దాదాపు 90 శాతం నీటితో ఉండే ఈ పండు వేసవి కాలంలో డీహైడ్రేషన్ సమస్యను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే దీన్ని ఫ్రిజ్లో ఉంచి తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదా? కాదా? అనే డౌట్ చాలామందిలో ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లియర్ చేసుకుందాం.
గది ఉష్ణోగ్రతలో..
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం, పుచ్చకాయను గది ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచడం వల్ల దానిలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా లైకోపిన్ వంటి శక్తిమంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గది ఉష్ణోగ్రతలో కొంతమేర స్థిరంగా ఉంటాయి. అయితే ఒకసారి పుచ్చకాయను కోసిన తర్వాత, దాన్ని తప్పనిసరిగా ఫ్రిజ్లో పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కోసిన పండ్లు గాలికి ఉంటే బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది.
ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేస్తే..
నిపుణుల ప్రకారం కోసిన పుచ్చకాయ ముక్కలను గాలి చొరబడకుండా డబ్బాలో పెట్టి ఫ్రిజ్లో 4°C వద్ద నిల్వ చేయాలి. ఇలా చేస్తే 24 నుంచి 48 గంటల వరకు సురక్షితంగా తినవచ్చు. అయితే ఎక్కువ రోజుల పాటు నిల్వ ఉంచడం మంచిది కాదు. పండు రంగు మారడం, వాసన మారడం, రుచి తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే దాన్ని తినకపోవడమే మంచిది.
ఈ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం..
ఫ్రిజ్ లో పెట్టిన పుచ్చకాయ తినడం వల్ల కొందరికి జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, ఇప్పటికే గొంతు లేదా శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు ఎక్కువగా చల్లగా ఉన్న పండ్లు తినేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి. చల్లగా ఉన్న పుచ్చకాయను వేడి వాతావరణంలో ఎక్కువ మోతాదులో తింటే కడుపులో మంట, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు అవసరం..
పుచ్చకాయను ఫ్రిజ్ నుంచి తీసిన వెంటనే తినకుండా, కొద్దిసేపు బయట ఉంచి చల్లదనం తగ్గిన తర్వాత తినడం మంచిది. ఇది జీర్ణక్రియకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అలాగే పుచ్చకాయను రాత్రి పూట అధిక మోతాదులో తినడం మంచిది కాదు. పుచ్చకాయను కోసే ముందు దాని పైభాగాన్ని శుభ్రంగా కడగాలి. బయట భాగంలో ఉన్న దుమ్ము, ధూళి, సూక్ష్మజీవులు కత్తి ద్వారా లోపలికి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి శుభ్రమైన కత్తి, కటింగ్ బోర్డ్ ఉపయోగించడం అవసరం.