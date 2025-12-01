Cough: పొడి దగ్గుతో ఇబ్బందిపడుతున్నారా? ఇదొక్కటి తీసుకుంటే చాలు
Cough: మనకు ఈ సీజన్ లో జామకాయలు చాలా సులభంగా లభిస్తూనే ఉంటాయి. అయితే జామ కాయలు కాకుండా.. జామ ఆకులతో ఈ దగ్గుకు చెక్ పెట్టొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
Dry Cough
ఈ చలికాలంలో చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరూ జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. సీసాలకు సీసాలు దగ్గు మందు తాగినా కూడా తగ్గదు. దీని వల్ల రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా నిద్రపోలేరు. మీరు కూడా ఇలానే ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే... కేవలం ఈ సింపుల్ చిట్కా ఫాలో అయితే చాలు. దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
పొడి దగ్గు తగ్గించేందుకు జామ ఆకులు ఎలా పని చేస్తాయి..?
జామ లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఎన్నో పోషకాలు, ఔషధ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు... శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి జలుబు, దగ్గు ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తాయి. అంతేకాదు.. ఇందులో ఉండే ఫైటోన్యూట్రియంట్స్ శ్వాసకోసంలో వాపును, ఇన్ ఫెక్షన్ ని నియంత్రిస్తాయి. మైకోలిటిక్ లక్షాలు శవ్వాస నాళాల్లో పేరుకుపోయిన శ్లేష్మాన్ని కరిగించి బయటకు పంపుతాయి. అందువల్ల జామ ఆకులు దగ్గు తీవ్రతను తగ్గించడమే కాకుండా శ్వాస నాళాలను శుభ్రపరుస్తాయి. పొడి దగ్గుతూ బాధ పడుతున్న వారికి ఈ జామ ఆకులు మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
జామ ఆకులను ఎలా తీసుకోవాలి..?
జామ ఆకులను ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో నమిలితే.. దగ్గు నుంచి మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. లేదంటే మీరు జామ ఆకుల టీ చేసుకొని తాగినా పర్లేదు. మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీని కోసం.. మీరు 10 జామ ఆకులను తీసుకొని నీటితో శుభ్రం చేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఒక గ్లాసు నీటిలో వేసి కనీసం 10 నిమిషాలు మరిగించాలి. తర్వాత ఈ నీటిని వడకట్టి తాగితే సరిపోతుంది. రుచి కోసం మీరు ఒక స్పూన్ తేనె కలుపుకోవచ్చు.ఈ టీ రోజుకు ఒకసారి లేదా రెండుసార్లు తాగితే పొడి దగ్గు బాగా తగ్గుతుంది. పెద్దలతో పాటు పిల్లలు కూడా తాగగలరు, అయితే 5 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్నవారికి ఒకసారి మాత్రమే ఇవ్వాలి.
ఇతర ప్రయోజనాలు...
ఈ టీ తాగడం వల్ల దగ్గు తగ్గడం మాత్రమే కాదు... గొంతు నొప్పి నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లను కూడా తగ్గిస్తుంది. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. అందుకే జలుబు ప్రారంభమైన తర్వాత కాకుండా, చలికాలంలో ముందుగానే తీసుకుంటే రక్షణగా పనిచేస్తాయి.
వీళ్లు మాత్రం తాగకూడదు...
జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి మంచివే.. కానీ, గర్భిణీ స్త్రీలు, పాలు ఇచ్చే తల్లులు, కిడ్నీల్లో రాళ్ల సమస్య ఉన్నవారు. అలర్జీ సమస్య ఉన్నవారు... ఈ జామాకుల టీ తాగకపోవడమే మంచిది.