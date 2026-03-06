Curry Leaves: కరివేపాకు ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి చాలు!
కరివేపాకును మనం అన్ని రకాల వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తుంటాం. ఇది వంటలకు రుచి, వాసన పెంచుతుంది. ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. అయితే కరివేపాకును సరైన విధంగా నిల్వ చేయకపోతే త్వరగా పాడవుతుంది. అలా కాకుండా ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం.
కరివేపాకు నిల్వ చిట్కాలు
కరివేపాకు వంటలకు ప్రత్యేకమైన రుచి, వాసన ఇస్తుంది. కరివేపాకులో విటమిన్ A, B, C, ఐరన్, కాల్షియం వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అయితే చాలా మంది ఒకేసారి మార్కెట్ నుంచి ఎక్కువ కరివేపాకు కొని తెచ్చుకుంటారు. అది రెండు మూడు రోజుల్లోనే ఎండిపోవడం లేదా నల్లబడిపోవడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా కరివేపాకును ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంచే చిట్కాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.
పొడిగా ఉండేలా..
సాధారణంగా కరివేపాకు కొమ్మలతోపాటు వస్తుంది కాబట్టి, కరివేపాకును కొనుగోలు చేసిన వెంటనే దాన్ని శుభ్రంగా కొమ్మల నుంచి వేరు చేయాలి. అలాగే చెడిపోయిన లేదా పసుపు రంగులోకి మారిన ఆకులను తీసివేసి మిగిలిన ఆకులను మాత్రమే వాడుకోవాలి. కరివేపాకును వెంటనే కడగడం మంచిది కాదు. తడిగా ఉంటే అవి త్వరగా పాడవుతాయి. కాబట్టి నిల్వ చేసేటప్పుడు పూర్తిగా పొడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
పేపర్ టవల్ వినియోగం
కరివేపాకు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే పేపర్ టవల్ లేదా న్యూస్పేపర్ ఉపయోగించడం మంచిది. ముందుగా కరివేపాకును ఒక పొడి పేపర్ టవల్పై పెట్టి మెల్లగా చుట్టాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని ఒక గాలి చొరబడని డబ్బాలో లేదా జిప్ లాక్ కవర్లో పెట్టి ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయాలి. పేపర్ టవల్ లోని పొడితనం ఆకులలో ఉండే అదనపు తేమను పీల్చుకుంటుంది. దీంతో కరివేపాకు చాలా రోజులు తాజాగా ఉంటుంది.
గాలి చొరబడని డబ్బా..
గాలి చొరబడని ప్లాస్టిక్ లేదా గాజు డబ్బాలో కూడా కరివేపాకును నిల్వచేయవచ్చు. ముందుగా డబ్బా పూర్తిగా పొడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. తర్వాత కరివేపాకును అందులో వేసి మూత పెట్టి ఫ్రిజ్లో పెట్టాలి. ఇలా ఉంచితే కరివేపాకు ఒకటి నుంచి రెండు వారాల వరకు తాజాగా ఉంటుంది. అయితే మధ్య మధ్యలో డబ్బాను తెరిచి ఆకులు తడిగా ఉన్నాయా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
ఫ్రీజర్ లో పెట్టడం
కరివేపాకును శుభ్రంగా తుడిచిన తర్వాత ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా డబ్బాలో పెట్టి ఫ్రీజర్లో ఉంచాలి. ఇలా చేస్తే కరివేపాకు చాలా రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. వాడేటప్పుడు ఫ్రీజర్ నుంచి తీసి నేరుగా వంటలో వేసుకోవచ్చు. రుచి, వాసన కూడా ఎక్కువగా మారదు. అయితే ఈ పద్ధతిని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేయాలనుకునే వారు ఉపయోగించవచ్చు.
ఎండబెట్టి నిల్వ చేయడం
కరివేపాకును ఎండబెట్టి కూడా నిల్వ చేయవచ్చు. తాజా కరివేపాకును శుభ్రంగా తుడిచిన తర్వాత నీడలో రెండు మూడు రోజులు ఆరబెట్టాలి. పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత వాటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టి నిల్వ చేయవచ్చు. అవసరమైనప్పుడు వాటిని పొడిగా చేసి వంటల్లో ఉపయోగించవచ్చు. ఇలా చేసిన కరివేపాకు కూడా మంచి వాసన ఇస్తుంది.