- Pregnancy Calculation: పెళ్లై నెల.. కానీ నెలన్నర ప్రెగ్నెన్సీ .. ఇది సాధ్యమేనా?
పెళ్లి జరిగి నెల రోజులే అవుతోంది. కానీ నెలన్నర ప్రెగ్నెంట్ అని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఇది ఎలా సాధ్యం? అంటే ముందే ఏదైనా తప్పు జరిగిందా? అని చాలామంది అనుకుంటారు. దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటో? డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
పెళ్లై ఒక నెలే అయింది… కానీ ప్రెగ్నెన్సీ మాత్రం నెలన్నర ఉందట! ఇదేం విచిత్రం అని చాలామంది అనుకుంటారు. కొందరు అమ్మాయి మీద డౌట్ పడితే, మరికొందరు ఇది ఎలా సాధ్యం?, లెక్కల్లో ఏదైనా తప్పు ఉందా? అని ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే వైద్య నిపుణుల ప్రకారం ఇందులో ఆశ్చర్యపడాల్సిన విషయం ఏం లేదు. అదేంటి అనుకుంటున్నారా.. ఆలస్యమెందుకు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం పదండి.
పీరియడ్స్ డేట్ ఆధారంగా..
వైద్యుల ప్రకారం, గర్భధారణ లెక్కలు సాధారణంగా పెళ్లి తేదీ లేదా గర్భధారణ జరిగిన రోజు నుంచి కాకుండా, మహిళకు చివరిసారి వచ్చిన పీరియడ్స్ (Last Menstrual Period – LMP) తేదీ నుంచి లెక్కిస్తారు. అంటే గర్భధారణ జరిగిన నిజమైన రోజు కంటే సుమారు రెండు వారాల ముందే లెక్క మొదలవుతుంది. అందువల్ల పెళ్లై నెల రోజులే అయినా, గర్భధారణ లెక్కలో అది నెలన్నరగా కనిపిస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
ఎలా లెక్కిస్తారంటే..
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం, మహిళల రుతుచక్రం సగటున 28 రోజులుగా ఉంటుంది. పీరియడ్స్ వచ్చిన మొదటి రోజును ‘డే 1’గా తీసుకుంటారు. 14వ రోజున ఓవ్యూలేషన్ జరుగుతుంది. అదే సమయంలో గర్భధారణ జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే గర్భధారణ వయస్సు లెక్కించడం మాత్రం పీరియడ్స్ మొదటి రోజు నుంచే ప్రారంభమవుతుంది.
అందువల్ల ప్రెగ్నెన్సీ నిర్ధారణ అయ్యే సమయానికి కనీసం నాలుగు నుంచి ఆరు వారాల గర్భధారణగా డాక్టర్లు చెబుతుంటారు. అంటే మహిళకు పీరియడ్స్ ఆగిన రెండు వారాల తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ నిర్ధారణ అయినా, లెక్కలో అది నెలన్నరగా కనిపించవచ్చు. ఇది వైద్యపరంగా సర్వసాధారణం అని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.
ఆ రెండింటికి ముడి పెట్టొద్దు
మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ప్రతి మహిళకు పీరియడ్స్ సైకిల్ ఒకే విధంగా ఉండదు. కొందరికి 21 రోజులకే పీరియడ్స్ వస్తాయి, మరికొందరికి 35 రోజుల వరకు రావు. దానివల్ల కూడా గర్భధారణ లెక్కల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. అందుకే వైద్యులు అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ద్వారా గర్భధారణ వయసును మరింత కరెక్ట్ గా అంచనా వేస్తారు. ముఖ్యంగా 6 నుంచి 9 వారాల మధ్య చేసే స్కాన్ గర్భధారణ వయసును స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి పెళ్లి తేదీకి గర్భధారణ లెక్కను లింక్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.
అపోహలు వద్దు
సాధారణంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లో అనవసర అనుమానాలు, అపోహలు కుటుంబాల్లో కలగవచ్చు. కానీ నిపుణుల ప్రకారం గర్భధారణ లెక్కల విధానం గురించి అవగాహన లేకపోవడం వల్లే ఈ సందేహాల వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వెంటనే సరైన వైద్య సలహాలు తీసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.
ఆరోగ్యంపై ప్రభావం..
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం మానసిక ఆందోళన గర్భిణీ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ప్రెగ్నెన్సీ ప్రారంభ దశలో సంతోషకరమైన వాతావరణం అవసరం. అనవసర ఒత్తిడిని తగ్గించాలి. లేని పోని అనుమానాలతో వారిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు గర్భిణీకి మద్ధతుగా నిలవడం, అపోహలకు తావివ్వకపోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.