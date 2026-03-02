బాదం తినడం వల్ల శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గడంతో పాటు మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి.
బాదం బరువు తగ్గడానికి, ఊబకాయం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. వీటిలో ఉండే ప్రొటీన్, ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.
బాదంలోని మోనోశాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్, ప్రొటీన్, పొటాషియం వంటివి ఆరోగ్యకరమైన కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను కాపాడతాయి. తద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
బాదంలో రైబోఫ్లేవిన్, ఎల్-కార్నిటైన్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడానికి సహాయపడతాయి.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో బాదం సహాయపడుతుంది. దీనిలో ఉండే మెగ్నీషియం షుగర్ లెవల్స్ను అదుపులో ఉంచుతుంది.
చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యానికి కూడా బాదం మేలు చేస్తుంది. ఇది ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడిని తగ్గించి చర్మాన్ని కాంతివంతంగా చేస్తుంది. బాదంలోని బయోటిన్ జుట్టు కుదుళ్లను బలంగా చేస్తుంది.
