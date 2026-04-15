Weight Loss Mistakes: ఈ 7 తప్పులు చేస్తే జీవితంలో బరువు తగ్గరు.. టైం, శ్రమ వేస్ట్ అంతే!
ప్రస్తుత కాలంలో బరువు తగ్గడం పెద్ద ఛాలెంజ్ అయిపోయింది. ఎన్నో డైట్ ప్లాన్లు ఫాలో అవుతున్నా, గంటల తరబడి వర్కౌట్లు చేస్తున్నా ఫలితం కనిపించక చాలామంది నిరాశ చెందుతుంటారు. కానీ మనం రోజూ చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే బరువు తగ్గకుండా చేస్తాయి. అవేంటో చూద్దాం.
బరువు తగ్గేటప్పుడు చేసే తప్పులు
బరువు తగ్గడం అనేది డైట్ లేదా వ్యాయామం మీద మాత్రమే కాదు, అది మొత్తం జీవనశైలిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. చాలామంది ఎంత ప్రయత్నించినా బరువు తగ్గకపోవడానికి కారణం చిన్న చిన్న తప్పులే. అవే దీర్ఘకాలంలో ఫ్యాట్ తగ్గకుండా అడ్డుకుంటాయి. బరువు తగ్గడాన్ని ఆపే 7 తప్పుల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రాత్రి లేటుగా తినడం
రాత్రి భోజనం ఆలస్యంగా తినడం వల్ల శరీరానికి ఆహారం జీర్ణం చేసుకునే సమయం తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి 9–10 గంటల తర్వాత తినే అలవాటు మెటాబాలిజాన్ని మందగింపజేస్తుంది. దీని వల్ల తీసుకున్న కేలరీలు కొవ్వుగా మారే అవకాశం ఎక్కువ. నిద్రకి దగ్గరగా భోజనం చేయడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
నీళ్లు తక్కువగా తాగడం
శరీరంలో ఫ్యాట్ బ్రేక్డౌన్ ప్రక్రియ సరిగ్గా జరగాలంటే నీరు చాలా అవసరం. తక్కువ నీరు తాగితే మెటాబాలిజం స్లో అవుతుంది. అలాగే ఆకలి ఎక్కువగా అనిపించి అదనంగా తినే అవకాశం ఉంటుంది. రోజుకు సరిపడా నీరు తాగకపోతే బరువు తగ్గడం చాలా కష్టం అవుతుంది.
కేలరీలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం
చాలామంది కాఫీ, టీ, ప్యాకెట్ జ్యూసులు ద్వారా తెలియకుండానే ఎక్కువ కేలరీలు తీసుకుంటారు. షుగర్ ఎక్కువగా ఉన్న డ్రింక్స్ బరువు పెరగడానికి ముఖ్య కారణం. “లిక్విడ్ కేలరీలు” శరీరానికి తృప్తి ఇవ్వవు, కానీ ఫ్యాట్ ని పెంచుతాయి.
ప్రోటీన్ తక్కువగా తీసుకోవడం
ప్రోటీన్ శరీరంలో మజిల్స్ నిర్మాణానికి, ఫ్యాట్ బర్నింగ్కు చాలా అవసరం. ప్రోటీన్ తక్కువగా తీసుకుంటే ఆకలి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫలితంగా ఎక్కువ తినే అవకాశం ఉంటుంది. బరువు తగ్గే డైట్లో ప్రోటీన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఎక్సర్సైజ్ మీదే ఆధారపడటం
ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మంచిదే కానీ కేవలం దాని మీదే ఆధారపడితే బరువు తగ్గడం కష్టం. డైట్ కంట్రోల్ లేకుండా ఎంత వర్కౌట్ చేసినా ఫలితం పరిమితమే. బరువు తగ్గడం అనేది 70% డైట్, 30% ఎక్సర్సైజ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
బరువు తగ్గాలని తక్కువగా తినడం
చాలామంది త్వరగా బరువు తగ్గాలని చాలా తక్కువగా తింటారు. ఇది శరీరాన్ని “సర్వైవల్ మోడ్” లోకి నెట్టేస్తుంది. ఫలితంగా మెటాబాలిజం తగ్గిపోతుంది. తర్వాత ఎక్కువగా తినే అలవాటు పెరుగుతుంది. దీని వల్ల బరువు ఇంకా పెరగవచ్చు.
నిద్ర లేకపోవడం
నిద్ర లేకపోతే హార్మోన్ల బ్యాలెన్స్ దెబ్బతింటుంది. ఆకలి పెంచే హార్మోన్లు ఎక్కువగా విడుదలవుతాయి. దీంతో జంక్ ఫుడ్ తినాలనే కోరిక పెరుగుతుంది. సరైన నిద్ర లేకుండా బరువు తగ్గడం చాలా కష్టమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.