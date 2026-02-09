Coconut Water: 7 రోజులపాటు కొబ్బరినీళ్లు తాగితే శరీరంలో జరిగే 5 మార్పులు ఇవే!
నాచురల్ డ్రింక్స్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేవి కొబ్బరి నీళ్లు. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే కొబ్బరి నీళ్లను వరుసగా 7 రోజులు తాగితే శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో మీకు తెలుసా? మరి ఆలస్యమెందుకు తెలుసుకోండి.
Coconut Water Benefits
నిపుణుల ప్రకారం 7 రోజులపాటు కొబ్బరినీళ్లు తాగితే శరీరంలో నీటి సమతుల్యత మెరుగుపడుతుంది. కొబ్బరినీళ్లు సహజమైన ఎలక్ట్రోలైట్స్తో నిండి ఉంటాయి. వీటిలోని పొటాషియం, సోడియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇస్తాయి. నిపుణుల ప్రకారం డీహైడ్రేషన్తో బాధపడే వారికి కొబ్బరినీళ్లు మంచి ఔషధం. 7 రోజులపాటు క్రమం తప్పకుండా తాగితే శరీరం హైడ్రేటెడ్గా ఉంటుంది. అలసట, తలనొప్పి వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
జీర్ణవ్యవస్థపై సానుకూల ప్రభావం
కొబ్బరి నీళ్లు జీర్ణ వ్యవస్థను శాంతపరుస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిలో ఉండే సహజ ఎంజైములు కడుపులో ఆమ్లత్వాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఒక వారం పాటు కొబ్బరినీళ్లు తాగినవారిలో గ్యాస్, అసిడిటీ, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు కొంతవరకు తగ్గినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే పేగుల కదలికలు మెరుగుపడి, మెరుగైన జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
చర్మం మెరుపు
నిపుణుల ప్రకారం శరీరం లోపలి నుంచి హైడ్రేటెడ్గా ఉన్నప్పుడు దాని ప్రభావం బయట చర్మంపై కూడా కనిపిస్తుంది. 7 రోజులపాటు కొబ్బరినీళ్లు తాగిన వారిలో చర్మం కొంచెం మెరుస్తున్నట్లు, పొడిబారడం తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు. కొబ్బరి నీళ్లలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
బరువు తగ్గడానికి..
పోషకాహార నిపుణుల ప్రకారం, కొబ్బరి నీళ్లు తక్కువ కేలరీలు కలిగి ఉండే సహజ పానీయం. చక్కెర కలిపిన కూల్ డ్రింక్స్ బదులు కొబ్బరినీళ్లు తాగితే, అదనపు కేలరీల వినియోగం తగ్గుతుంది. ఒక వారం పాటు ఇలా చేస్తే కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి.. అనవసరంగా తినే అలవాటు తగ్గుతుంది. ఫలితంగా బరువు తగ్గడం మొదలవుతుంది. అయితే బరువు తగ్గాలంటే కొబ్బరినీళ్లతో పాటు సమతుల్య ఆహారం, వ్యాయామం తప్పనిసరని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గుండె ఆరోగ్యానికి..
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం కొబ్బరి నీళ్లు గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడతాయి. కొబ్బరినీళ్లలో ఉండే అధిక పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. 7 రోజులపాటు తాగితే కొందరిలో బీపీ స్థాయిలు స్థిరంగా ఉన్నట్లు తేలింది. అలాగే శరీరంలోని సోడియం ప్రభావాన్ని సమతుల్యం చేయడంలోనూ కొబ్బరినీళ్లు సహాయపడతాయి. అయితే ఇప్పటికే కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా పొటాషియం సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా లేకుండా రోజూ కొబ్బరినీళ్లు తాగకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.