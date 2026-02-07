Telugu

అవిసె గింజలు తింటే కలిగే 6 అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఇవే!

health-life Feb 07 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
అధిక ఫైబర్

అవిసె గింజల్లోని అధిక ఫైబర్ ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉండేలా చేస్తుంది.

Image credits: Getty
హార్మోన్ల సమతుల్యం

అవిసె గింజలు హార్మోన్లను సమతుల్యం చేసి, మహిళల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో సహాయపడతాయి. 

Image credits: freepik
క్రమరహిత పీరియడ్స్‌కు చెక్

అవిసె గింజల్లోని లిగ్నాన్లు ఈస్ట్రోజెన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేస్తాయి. మెనోపాజ్ లక్షణాలను తగ్గించి, పీరియడ్స్ సక్రమంగా వచ్చేలా సహాయపడతాయి.

Image credits: Social media
చక్కెర స్థాయిలు

అవిసె గింజలు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. 

Image credits: social media
స్కాల్ప్ ఆరోగ్యానికి..

అవిసె గింజల్లోని ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, విటమిన్ ఇ, లిగ్నాన్లు స్కాల్ప్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి, జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తాయి.

Image credits: social media
చెడు కొలెస్ట్రాల్

అవిసె గింజలలోని కరిగే ఫైబర్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు చెడు కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. 

Image credits: Getty

