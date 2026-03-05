- Home
Indoor Plants: మట్టి, ఎరువు అక్కర్లేదు.. మంచి నీటితో పెరిగే మొక్కలు. ఇంటికి కొత్త అందం
Indoor Plants: కొన్ని మొక్కలు మట్టి లేకుండా కేవలం నీటిలోనే పెరుగుతాయి. వీటికి పెద్దగా కేర్ కూడా అవసరం లేదు. అంతేకాదు, ఈ మొక్కలను ఇంట్లో పెట్టుకుంటే డబ్బుకు లోటు ఉండదని కూడా నమ్ముతారు. అలాంటి కొన్ని మొక్కల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Image Credit : Asianet News
మట్టి అవసరమే ఉండదు
గార్డెనింగ్ అంటే ఇష్టమున్నవారికి ఎదురయ్యే సమస్యల్లో మట్టి ప్రధానమైంది. ముఖ్యంగా అద్దె ఇళ్లలో ఉన్నవారికి ఇది పెద్ద తలనొప్పి. కానీ మట్టి అవసరమే లేకుండా నీటిలో పెరిగే మొక్కలు చాలా ఉన్నాయి. వీటిని పెంచడం చాలా సులువు. పెద్దగా శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన పని కూడా లేదు. అంతేకాకుండా ఈ మొక్కలు మీ ఇంటి వాతావరణాన్ని కూడా శుభ్రంగా ఉంచుతాయి. అలాంటి కొన్ని మొక్కల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Image Credit : Gemini AI
జీజీ ప్లాంట్ (ZZ Plant)
మీ ఇల్లు, ఆఫీసులో పచ్చదనం కోసం ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే, కేవలం ఒక్క ఆకుతోనే కొత్త మొక్కను పెంచొచ్చు. వారానికి 2-3 సార్లు నీళ్లు పోస్తే చాలు. ఆకును నీటిలో పెడితే, వేర్లు రావడానికి సుమారు నెలన్నర నుంచి రెండు నెలలు పడుతుంది.
Image Credit : Gemini AI
3. స్నేక్ ప్లాంట్ (Snake Plant)
ఇంటిని అందంగా మార్చడానికి స్నేక్ ప్లాంట్ చాలా పాపులర్. దీన్ని నీటిలో నాటితే వేర్లు పెరగడానికి సుమారు రెండు నెలలు పడుతుంది. ఇది రాత్రిపూట కూడా ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది కాబట్టి, బెడ్రూమ్లో ఓ గాజు జాడీలో పెట్టి అలంకరించుకోవచ్చు.
Image Credit : Gemini AI
2. మాన్స్టెరా ప్లాంట్ (Monstera)
మాన్స్టెరా మొక్కను కూడా నీటిలో సులభంగా పెంచొచ్చు. మొక్క కొమ్మలను నీటిలో పెట్టిన 3-4 వారాల్లో కొత్త వేర్లు, చిన్న ఆకులు రావడం మొదలవుతాయి. ఫిల్టర్ అయిన వెలుతురు (Filtered light) పడే చోట దీన్ని ఉంచాలి. ఈ మొక్క ఇంట్లోకి స్వచ్ఛమైన గాలిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మోడరన్ ఆర్ట్ ఫీలింగ్ను ఇస్తుంది.
Image Credit : Getty
4. సింగోనియమ్ ప్లాంట్ (Syngonium Plant)
సింగోనియమ్ మొక్క తన అందం, గాలిని శుద్ధి చేసే సామర్థ్యంతో నగరాల్లో వేగంగా పాపులర్ అవుతోంది. వాస్తు, ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం, ఇది గాలిలోని ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి విష పదార్థాలను తొలగించి, పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుతుంది. నీటిలో నాటిన కేవలం రెండు వారాల్లోనే దీని కొమ్మలు వేర్లు వేయడం ప్రారంభిస్తాయి.
Image Credit : gemini
5. మనీ ప్లాంట్ (Money Plant)
మనీ ప్లాంట్ దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో కనిపిస్తుంది. దీని చిన్న కొమ్మను నీళ్ల బాటిల్లో పెడితే, 7 నుంచి 10 రోజుల్లోనే కొత్త వేర్లు కనిపిస్తాయి. దీనికి ఎప్పటికప్పుడు నీటిని మారుస్తూ ఉంటే సరిపోతుంది.
