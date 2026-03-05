కొత్తిమీర పెంచాలనుకుంటే ముందుగా మంచి క్వాలిటీ ధనియాలు కొనాలి. నాటే ముందు, ధనియాలను రెండుగా విడగొట్టి రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టాలి.
నీరు నిల్వని సారవంతమైన మట్టి కొత్తిమీర పెంపకానికి చాలా మంచిది. మట్టిలో కొద్దిగా పశువుల ఎరువు కలపాలి. విత్తనాలను మరీ లోతుగా కాకుండా, పైపైన చల్లి, పలుచగా మట్టి కప్పాలి.
విత్తనాలు చల్లిన వెంటనే ఎక్కువ నీళ్లు పోయకూడదు. స్ప్రేయర్తో మట్టి తడిసేలా నీళ్లు చల్లితే సరిపోతుంది. మట్టి ఎప్పుడూ తేమగా ఉండాలి.
కొత్తిమీర మొలకెత్తడానికి సాధారణంగా 7 నుంచి 15 రోజులు పడుతుంది.
రోజూ కనీసం 4 నుంచి 5 గంటల పాటు నేరుగా ఎండ తగిలే చోట కుండీని పెట్టాలి. సరైన ఎండ తగిలితేనే మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది.
మొక్క మొదట్లో నీరు నిలిచిపోతే వేర్లు కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంది. రెండు వారాలకు ఒకసారి, సేంద్రియ ఎరువులను నీటిలో కలిపి వేస్తే మొక్క పెరుగుదల బాగుంటుంది.
మొక్కలు 3-4 అంగుళాల ఎత్తు పెరిగాక, చివర్లు తుంచేయాలి. ఇలా చేస్తే కొత్త కొమ్మలు ఎక్కువగా వస్తాయి. ఆకులపై నల్ల మచ్చలు లేదా పురుగులు కనిపిస్తే, వేపనూనె మిశ్రమాన్ని స్ప్రే చేయాలి.
విత్తనాలు నాటిన 30-40 రోజుల్లో ఆకులను కోసుకోవచ్చు. మొక్కను వేళ్లతో సహా పీకేయకుండా, అవసరమైన ఆకులను మాత్రమే కత్తిరించుకోవాలి.
మొక్కకు పూత రావడం మొదలైతే, ఆకుల రుచి తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి కనిపించిన వెంటనే వాటిని తుంచేయాలి. అప్పుడే ఆకులు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి.
