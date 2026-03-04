ఇంట్లో ఉన్న వెల్లుల్లి గడ్డను వలిచి అందులో నుంచి పెద్దగా, బలంగా ఉన్న రెబ్బలను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
వెల్లుల్లిని పెంచాలంటే నీరు ఎక్కువగా మట్టిని ఎంపిక చేసుకోవాలి. మట్టిలో తగినంత ఎరువు కలిపి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
మీరు కుండీ వెల్లుల్లిని నాటుతుంటే మట్టిలో రెబ్బలు కనీసం 6 నుంచి 8 అంగుళాల లోతున ఉంచాలి. నీరు సులభంగా బయటకు పోయేలా కుండీకి కింద కచ్చితంగా రంధ్రం ఉండేలా చూసుకోండి.
వెల్లుల్లి రెబ్బ మొనదేలిన భాగం పైకి మొదలు భాగం మట్టిలో ఉండేలా నాటాలి. రెబ్బల మధ్య 4 నుంచి 6 అంగుళాల దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలి.
రెబ్బలను మరీ లోతుగా మట్టిలో నాటకూడదు… జస్ట్ మట్టితో కప్పితే సరిపోతుంది. మంచి సూర్యరశ్మి తగిలే చోట మొక్కను పెంచాలి.
కుండీలో వెల్లుల్లి రెబ్బలను నాటిన తర్వాత ఆ మట్టిపై ఎండుటాకులు లేదా గడ్డిని పరచాలి. ఇది మట్టిలో తేమను నిలిపి ఉంచుతుంది.
వెల్లుల్లి రెబ్బలు బాగా పెరిగిన తరువాత రెండు వారాల ముందు నుంచి నీరు పోయడం పూర్తిగా ఆపేయాలి. దీనివల్ల వెల్లుల్లి ఎక్కువ కాలం పాడవకుండా నిల్వ ఉంటుంది.
వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాటిన 4 నుంచి 5 నెలల్లో వెల్లుల్లిని కోతకు వస్తుంది. మొక్క కింది ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి, ఎండిపోవడం మొదలైనప్పుడు పంటను కోయాలి.
