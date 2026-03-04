పెటూనియా మొక్కలు నర్సరీలో అమ్ముతారు. వాటి రంగు రంగుల పువ్వులు మీ బాల్కనీకి కొత్త అందాన్ని తెస్తాయి. ఈ మొక్కలు వేసవిలో బాగా పెరుగుతాయి.
జెరానియం పూలు గుండ్రంగా గుత్తులుగా పూస్తాయి. బాల్కనీలో నిండుగా కనిపిస్తాయి. వీటికి లేత ఎండ, రోజూ నీళ్లు అందిస్తే చాలు.
బాల్కనీలోకి నేరుగా ఎండ రాకపోతే బెగోనియా మొక్కలు ఎంపిక చేసుకోవాలి. తక్కువ కాంతి ఉన్నా కూడా రంగురంగుల పూలు అందంగా పూస్తాయి.
క్యాలెండ్యులా పసుపు, నారింజ రంగు పూలు బాల్కనీకి కొత్తందాలను తెస్తాయి. ఈ మొక్క వేగంగా పెరుగుతుంది.
ఇంపేషన్స్ మొక్క మీకు నర్సరీలో అమ్ముతారు. తక్కువ ఎండ తగిలినా కూడా ఈ మొక్క బతికేస్తుంది. దీనికి గులాబీ, ఎరుపు, తెలుపు రంగు పూలు పూస్తాయి.
ఆంథూరియం మొక్క ఆకులు కూడా అందంగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆకారంలో ఉండే పూలను పూస్తాయి. ఇంటి లోపల లేదా నీడ ఉండే బాల్కనీలో కూడా పెరుగుతుంది.
